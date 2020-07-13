Melihova cake stories (Мелихова Кейк Сторис) – это кондитерская студия, которая изготавливает десерты и торты под заказ. Работаем более 5 лет. В нашем ассортименте можно увидеть как торты ручной работы, так и любимые всеми пирожные картошка в современном амплуа.

Дизайн наших изделий оговаривается индивидуально с каждым заказчиком, поэтому каждый десерт по-своему уникален.

Также можно большинство наших работ можно найти на нашем сайте в каталоге в качестве готовых десертов под заказ.

Работаем как с частными лицами, так и с корпоративными клиентами.

Создаем детские и свадебные кенди-бары.

Наш ассортимент: торты, чизкейки, пирожные, трайфлы, кейк-попсы, шоколад ручной работы, пряники.