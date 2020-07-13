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Melihova cake stories / Мелихова Кейк Сторис

Melihova cake stories / Мелихова Кейк Сторис Одобрено

Кондитерская и торты на заказ

Оценка заведения

Описание

Melihova cake stories (Мелихова Кейк Сторис) – это кондитерская студия, которая изготавливает десерты и торты под заказ. Работаем более 5 лет. В нашем ассортименте можно увидеть как торты ручной работы, так и любимые всеми пирожные картошка в современном амплуа.

Дизайн наших изделий оговаривается индивидуально с каждым заказчиком, поэтому каждый десерт по-своему уникален.

Также можно большинство наших работ можно найти на нашем сайте в каталоге в качестве готовых десертов под заказ.

Работаем как с частными лицами, так и с корпоративными клиентами.

Создаем детские и свадебные кенди-бары.

Наш ассортимент: торты, чизкейки, пирожные, трайфлы, кейк-попсы, шоколад ручной работы, пряники.

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В меню

Обеденное меню
Вегетарианская еда
Суши
Пицца
Бургеры
Фаст-фуд
Шаурма
Уличная еда
Сэндвичи
Салаты
Холодные закуски
Здоровая еда
Завтраки
Для веганов
Роллы
Ризотто
Паста
Ланч
Детское меню
Морепродукты
Устрицы
Том ям
Пад Тай
Десерты
Мороженое
Бизнес-ланч
Стейки
Шашлык
Карри
Плов
Суп
Пироги
Драники
Колбаски
Хинкали
Хачапури
Буррито
Тако
Горячие закуски
Праздничные блюда
Авторские напитки
Коктейли

Информация

[email protected]
+375(29) 168-87-48
https://www.elizavetamelihova.by/
д. Ревкутьевичи, д.21А

Сегодня Закрыт UTC+3

08:00 - 22:00
  • Понедельник
    08:00 - 22:00
  • Вторник
    08:00 - 22:00
  • Среда
    08:00 - 22:00
  • Четверг
    08:00 - 22:00
  • Пятница
    08:00 - 22:00
  • Суббота
    08:00 - 22:00
  • Воскресенье
    08:00 - 22:00

Ценовая категория

Средние цены на торты
15
45

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