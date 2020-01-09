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Kokos / Кокос

Kokos / Кокос

Паназиатское стрит-фуд

Оценка заведения

Описание

Заведение с паназиатской кухней от знаменитого шеф-повара Сумуду, которое расположено в подземном переходе на станции метро Уручье, под четной стороной проспекта Независимости (выход со станции против хода движения поезда, в сторону McDonald’s), найти будет не сложно. Помещение небольшое, около 65 квадратных метров, внутри расположено 6 столиков и стулья. Еду можно скушать тут или взять с собой навынос.

Тут вы можете попробовать азиатскую уличную еду: тайскую, японскую, корейскую, вьетнамскую. Лапша, стир-фрай, супы фо-бо, рамен, том-ям, том-кха, карри. Пад тай с курицей тут стоит 7р, стеклянная лапша с овощами, курицей или говядиной – тоже 7р за хорошую порцию в 300г. Суп Том-ям – 6,5р, лапша удон с японскими соусами, овощами, курицей или тофу тоже будет за 6,5р.

Мы писали обзор на «Kokos» и выжили!

Адреса:

1. Станция метро «Уручье»

2. Улица Богдана Хмельницкого, 4

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Информация

+375(17) 270-00-08
Уручье, Минск, Беларусь

Сегодня Закрыт UTC+3

11:00 - 23:00
  • Понедельник
    11:00 - 23:00
  • Вторник
    11:00 - 23:00
  • Среда
    11:00 - 23:00
  • Четверг
    11:00 - 23:00
  • Пятница
    11:00 - 22:00
  • Суббота
    11:00 - 23:00
  • Воскресенье
    11:00 - 23:00

Ценовая категория

Средняя ценовая категория
6
15

Статистика

14253 Просмотров
13 Рейтинг
2 Избранные
3 Поделилось

Категории

Кафе
Кафе
Стритфуд
Стритфуд

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