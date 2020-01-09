Kokos / Кокос

Заведение с паназиатской кухней от знаменитого шеф-повара Сумуду, которое расположено в подземном переходе на станции метро Уручье, под четной стороной проспекта Независимости (выход со станции против хода движения поезда, в сторону McDonald’s), найти будет не сложно. Помещение небольшое, около 65 квадратных метров, внутри расположено 6 столиков и стулья. Еду можно скушать тут или взять с собой навынос.

Тут вы можете попробовать азиатскую уличную еду: тайскую, японскую, корейскую, вьетнамскую. Лапша, стир-фрай, супы фо-бо, рамен, том-ям, том-кха, карри. Пад тай с курицей тут стоит 7р, стеклянная лапша с овощами, курицей или говядиной – тоже 7р за хорошую порцию в 300г. Суп Том-ям – 6,5р, лапша удон с японскими соусами, овощами, курицей или тофу тоже будет за 6,5р.

Мы писали обзор на «Kokos» и выжили!

Адреса:

1. Станция метро «Уручье»

2. Улица Богдана Хмельницкого, 4