FoodToGo / ФудТоГо

FoodToGo — это сервис заказа еды навынос из кафе и ресторанов. Проект молодой и еще не обкатанный.

В связи со сложившейся ситуацией в мире мы хотим помочь воспользоваться функцией «to go или навынос» из ваших любимых кафе и ресторанов.

Поддержим друг друга! Вам — приготовленная к обозначенному времени вкусная еда со скидкой, кафе и ресторанам — возможность не переставать радовать вас своими блюдами!

Все цены представленные на сайте — со скидкой. Вы не платите никаких скрытых комиссий и платежей заведениям или сайту.

Сайт создан добровольцами и энтузиастами в сжатые сроки. Мы постоянно работаем над исправлением ошибок, а также добавлением новых функций и партнеров. Все ваши предложения вы можете отправить нам через форму обратной связи либо на электронную почту.