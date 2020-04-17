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FoodToGo / ФудТоГо

FoodToGo / ФудТоГо

Сервис заказа еды навынос из кафе и ресторанов.

Оценка заведения

Описание

FoodToGo — это сервис заказа еды навынос из кафе и ресторанов. Проект молодой и еще не обкатанный.

В связи со сложившейся ситуацией в мире мы хотим помочь воспользоваться функцией «to go или навынос» из ваших любимых кафе и ресторанов.

Поддержим друг друга! Вам — приготовленная к обозначенному времени вкусная еда со скидкой, кафе и ресторанам — возможность не переставать радовать вас своими блюдами!

Все цены представленные на сайте — со скидкой. Вы не платите никаких скрытых комиссий и платежей заведениям или сайту.

Сайт создан добровольцами и энтузиастами в сжатые сроки. Мы постоянно работаем над исправлением ошибок, а также добавлением новых функций и партнеров. Все ваши предложения вы можете отправить нам через форму обратной связи либо на электронную почту.

Фото

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Хотите заполнить полностью карточку этого заведения? Пришлите нам пожалуйста полную информацию на email: [email protected]

Сегодня Закрыт UTC+3

08:00 - 23:00
  • Понедельник
    08:00 - 23:00
  • Вторник
    08:00 - 23:00
  • Среда
    08:00 - 23:00
  • Четверг
    08:00 - 23:00
  • Пятница
    08:00 - 23:00
  • Суббота
    08:00 - 23:00
  • Воскресенье
    08:00 - 23:00

Ценовая категория

Обычные цены
$
5
30

Информация

http://[email protected]
Минск, Minsk, Belarus

Статистика

3 Просмотров
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Категории

Доставка еды
Доставка еды

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