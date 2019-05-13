Fabriq / Фабрик

Просторный лофт на примерно 600 квадратах посадочной площади, разбитый на зоны отдыха и банкетные випки за звукопоглощающей шторой. Приглушенный свет, в обед лучики солнца пробиваются через панорамные окна. Дизайнеры сохранили старую монолитную лестницу, которая ведёт на второй этаж. Внутри симбиоз кирпича, металла и дерева, мягкие кресла, комфортные диваны и не удобный контактный бар на проходе. Заведение без намека на пафос, при этом выглядит стильно-дорого. В центре сцена для певцов ртом, оххх. Знаю, где будут охотиться на козочек, проводить лакшери Дни Рождения без банковского кредита и корпоративы айтишников. Если коротко – ХОРОШО у них тут!

Мы писали обзор на «Fabriq» и там есть на что посмотреть!