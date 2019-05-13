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Fabriq / Фабрик

Fabriq / Фабрик

Ресторанный бутик на Немиге

Оценка заведения

Описание

Просторный лофт на примерно 600 квадратах посадочной площади, разбитый на зоны отдыха и банкетные випки за звукопоглощающей шторой. Приглушенный свет, в обед лучики солнца пробиваются через панорамные окна. Дизайнеры сохранили старую монолитную лестницу, которая ведёт на второй этаж. Внутри симбиоз кирпича, металла и дерева, мягкие кресла, комфортные диваны и не удобный контактный бар на проходе. Заведение без намека на пафос, при этом выглядит стильно-дорого. В центре сцена для певцов ртом, оххх. Знаю, где будут охотиться на козочек, проводить лакшери Дни Рождения без банковского кредита и корпоративы айтишников. Если коротко – ХОРОШО у них тут!

Мы писали обзор на «Fabriq» и там есть на что посмотреть!

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Информация

+375(44) 563-55-55
Проспект Победителей 1, Минск, Беларусь

Сегодня Закрыт UTC+3

12:00 - 02:00
  • Понедельник
    12:00 - 00:00
  • Вторник
    12:00 - 00:00
  • Среда
    12:00 - 00:00
  • Четверг
    12:00 - 00:00
  • Пятница
    12:00 - 02:00
  • Суббота
    12:00 - 02:00
  • Воскресенье
    12:00 - 02:00

Ценовая категория

Цены выше средних
45
85

Статистика

47641 Просмотров
2 Рейтинг
6 Избранные
19 Поделилось

Категории

Бар
Бар
Винный бар
Магазин
Магазин
Ресторан
Ресторан

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