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Elagma Village / Элагма Вилидж

Elagma Village / Элагма Вилидж

Агроусадьба под городом Ивенец

Оценка заведения

Описание

Домик aframecabin в стиле country&boho находится в маленькой белорусской деревне. Из витражных окон открывается прекрасный вид на лес. Домик оборудован камином, небольшой кухней и сан узлом. На территории имеется сауна и баня-фурако, при заказе которых можно продегустировать домашний крафтовый эль.

Жилье
В связи с нестандартной конструкцией и большими окнами из закалённого стекла наш домик практически не пропускает радиоволн, что даёт вам возможность получить полноценный отдых на свежем воздухе. А так же насладиться треском дров в камине, живописным пейзажем за окном, пением птиц и шумом дождя.
Для тех, кому необходим интернет мы можем его предоставить в нашем жилом доме, который стоит в 20 метрах, абсолютно бесплатно.

Что доступно гостю
В доме есть всё для комфортного проживания: горячая и холодная вода, электричество, небольшая кухня с газовой плитой и холодильник.
Воду можно пить сразу из под крана, она поступает из собственной скважины.
На территории есть баня и купель-фурако за дополнительную плату.
Так же мы варим крафтовый эль, которым угощаем гостей бесплатно при заказе любой бани.

Фото

Информация

+375(29) 134-15-77
Н8254, Воложин 222347, Belarus

Сегодня Выходной UTC+3

  • Понедельник
    Выходной
  • Вторник
    Выходной
  • Среда
    Выходной
  • Четверг
    Выходной
  • Пятница
    Выходной
  • Суббота
    Выходной
  • Воскресенье
    Выходной

Ценовая категория

Средние цен
50
100

Статистика

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