Elagma Village / Элагма Вилидж

Домик aframecabin в стиле country&boho находится в маленькой белорусской деревне. Из витражных окон открывается прекрасный вид на лес. Домик оборудован камином, небольшой кухней и сан узлом. На территории имеется сауна и баня-фурако, при заказе которых можно продегустировать домашний крафтовый эль.

Жилье

В связи с нестандартной конструкцией и большими окнами из закалённого стекла наш домик практически не пропускает радиоволн, что даёт вам возможность получить полноценный отдых на свежем воздухе. А так же насладиться треском дров в камине, живописным пейзажем за окном, пением птиц и шумом дождя.

Для тех, кому необходим интернет мы можем его предоставить в нашем жилом доме, который стоит в 20 метрах, абсолютно бесплатно.

Что доступно гостю

В доме есть всё для комфортного проживания: горячая и холодная вода, электричество, небольшая кухня с газовой плитой и холодильник.

Воду можно пить сразу из под крана, она поступает из собственной скважины.

На территории есть баня и купель-фурако за дополнительную плату.

Так же мы варим крафтовый эль, которым угощаем гостей бесплатно при заказе любой бани.