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Byblos / Библос

Byblos / Библос

Ливанская кухня в Минске

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Ливанская кухня в центре Минска

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Улица Карла Маркса 40, Minsk 220030, Belarus

Сегодня Закрыто UTC+3

  • Понедельник
    Выходной
  • Вторник
    Выходной
  • Среда
    Выходной
  • Четверг
    Выходной
  • Пятница
    Выходной
  • Суббота
    Выходной
  • Воскресенье
    Выходной

Ценовая категория

Средние цены
10
20

Статистика

2 Просмотров
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