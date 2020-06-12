Новости
Каталог
Магазин
Добавить
Новости
Каталог
Магазин
Булочки
Булочная на Грушевке
Оценка заведения
Описание
Кафе и пекарня на Грушевке
Фото
Информация
Минск, Minsk, Belarus
Сегодня
Закрыт
UTC+3
08:00 - 23:00
Понедельник
08:00 - 23:00
Вторник
08:00 - 23:00
Среда
08:00 - 23:00
Четверг
08:00 - 23:00
Пятница
08:00 - 23:00
Суббота
08:00 - 23:00
Воскресенье
08:00 - 23:00
Ценовая категория
Низкие цены
₽
5
₽
15
Статистика
2948 Просмотров
1 Рейтинг
0 Любимый
0 Отправить
Категории
Кафе
Пекарня
Карта
Это ваше заведение?
Это ваш бизнес?
Список заявок - лучший способ управлять и защищать свой бизнес.