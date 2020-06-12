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Булочки

Булочки

Булочная на Грушевке

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Описание

Кафе и пекарня на Грушевке

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Информация

Минск, Minsk, Belarus

Сегодня Закрыт UTC+3

08:00 - 23:00
  • Понедельник
    08:00 - 23:00
  • Вторник
    08:00 - 23:00
  • Среда
    08:00 - 23:00
  • Четверг
    08:00 - 23:00
  • Пятница
    08:00 - 23:00
  • Суббота
    08:00 - 23:00
  • Воскресенье
    08:00 - 23:00

Ценовая категория

Низкие цены
5
15

Статистика

2948 Просмотров
1 Рейтинг
0 Любимый
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Категории

Кафе
Кафе
Пекарня
Пекарня

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