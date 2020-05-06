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Натурная площадка Беларусьфильма

Натурная площадка Беларусьфильма

Площадка Беларусьфильма

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+375(17) 267-10-02
Смолевичи, Minsk, Belarus

Сегодня Открыто сейчас UTC+3

08:00 - 23:00
  • Понедельник
    08:00 - 23:00
  • Вторник
    08:00 - 23:00
  • Среда
    08:00 - 23:00
  • Четверг
    08:00 - 23:00
  • Пятница
    08:00 - 23:00
  • Суббота
    08:00 - 23:00
  • Воскресенье
    08:00 - 23:00

Ценовая категория

Низкие цены
$
1
15

Статистика

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