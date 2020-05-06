Натурная площадка Беларусьфильма

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Смолливуд — уголок дикой природы, но вам сюда нельзя
3 мая, 2020
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1 Комментарий
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+375(17) 267-10-02
Смолевичи, Minsk, Belarus
Сегодня
Открыто сейчас
UTC+3
08:00 - 23:00
Понедельник
08:00 - 23:00
Вторник
08:00 - 23:00
Среда
08:00 - 23:00
Четверг
08:00 - 23:00
Пятница
08:00 - 23:00
Суббота
08:00 - 23:00
Воскресенье
08:00 - 23:00
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