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7 пятниц
Алко дискаунтер
Оценка заведения
Описание
Алко дискаунтер деревенского типа
Информация
Проспект Дзержинского 11, Minsk 220036, Belarus
Сегодня
Закрыт
UTC+3
08:00 - 22:00
Понедельник
08:00 - 22:00
Вторник
08:00 - 22:00
Среда
08:00 - 22:00
Четверг
08:00 - 22:00
Пятница
08:00 - 22:00
Суббота
08:00 - 22:00
Воскресенье
08:00 - 22:00
Статистика
40 Просмотров
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