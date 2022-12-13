В каких заведениях приготовят новогодний стол за вас: молочные поросята, Веллингтон, шуба и много чего ещё

По старой доброй традиции из года в новый год я собираю заведения, которые освободят наших бабушек, мам, жён и девушек от выготавливания новогоднего стола. Помню времена, когда мама с бабушкой сутки не выходили из кухни, чтобы потом уставшими чокнуться Советским в 00:00. Салаты и котлеты доедали ещё несколько дней. Сейчас же проблемы можно возложить на заведения, а если проблему можно решить за деньги, то это не проблема, это расходы.
В прошлом году заведений с новогодним меню навынос было куда больше, возможно, ещё не все успели, поэтому, если найдёте, пишите в комментариях или мне в директ Инстаграма. Погнали!
1. «Кафе де Пари» | +375(29) 129-11-11
2. «БаттерБро» | +375(29) 188-11-44
3. «Ла Скала» | +375(29) 311-99-99
4. «Ланголо» | +375(44) 702-00-11
5. «Бебе» | +375(44) 519-10-10
6. «Ле Госс» | +375(29) 618-06-18
7. «Гранд Кафе» | +375(44) 703-11-11
8. «Ньюс Кафе» | +375(29) 103-11-11
9. «Шарли» | +375(29) 175-17-51
10. «Фабрик» | +375(44) 723-11-11
11. «Шедевры Вкуса» | gastronomia.by
12. «ОДИ» | +375(29) 111-96-38
Если интересно, то я остановился на «БаттерБро», возьму 2кг утки с перловой кашей и беконом, полтора заливного с говяжьим языком и целый Наполеон. А селёдку под шубой, бутерброды с красной икрой и фаршированные яйца грибным паштетом с фуа-гра беру на себя. С Наступающим!
Еще в ODI есть новогоднее меню )буду там заказывать❄️❄️❄️
Спасибо!