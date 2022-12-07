В не «Макдональдс» появились купоны на еду!

Пока на ресторанах висит растяжка «Мы открылись» «Я/Мы открылись» называть будут «Мак», а там видно будет. Про их новый сайт, название которого хрен вспомнишь, и обновлённое меню я писал, к слову 43 000 просмотров. Пришло время показать, какие купоны со скидками выкатили вместо уволенного мобильного приложения. Всего 10 штук, каждый пронумерован, возможно, будут бумажными. Работают внутри, снаружи и когда приехал на машине, короче, кроме доставки.

В ресторанах бумажной версии купонов по состоянию на вчера не было, на сайте же появилась вкладка Купоны. Под цифрой 2 за 9,90byn — две порции наггетсов, отдельно соус за лайтовые 30 копеек. На завтрак двойной Маффин плюс капуч — 9byn. Интересно, за купон на кассе спросят?!

Купоны под номерами с 1 по 10 действуют до 31 декабря 2022, а пара за 4byn до 15 января.