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Где в Минске купить берёзовый сок. Даю наводку с явками

Кокобай
23 часа назад
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Если нет желания добывать весенний фреш самому, то тогда направляемся в сторону любого лесхоза, в нашем случае, это Минский на улице Багратиона. Берёзовый сок ими уже заботливо собран со своих лесных угодий и разлит по большим цистернам. За один литр хотят всего 48 копеек, можно налить в свою тару или в их. За пятилитровую бутылку сока дерева я отдал 4,50 рублей, оплатить можно картой или наличкой, а ещё они там мёд продают.

Берёзовый сок очень полезный, а ещё из него можно сделать добрый квас и прохладительные напитки к лету. А если взять и смешать 3 литра берёзового сока с 0,5 килограмма жидкого мёда и 100 граммами  ржаного хлеба, то у вас получится добротная медовуха с градусом. Удачной охоты!

Адрес: г. Минск, ул. Багратиона, 70

Время работы: 10:00 — 19:00

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Сергей
Сергей
3 часов назад

М. Н. Задорнов, вам балбесам, уже говорил, что не существует березового фреша!!! Неучи, ПОЗОР НИКИ. ВАШИМ УЧИТЕЛЯМ ДОЛЖНО БЫТЬ СТЫДНО ЗА ВАС!!!!

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Макс
Макс
14 часов назад

Есть их контакты?

0
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Вася
Вася
21 часов назад

По сути сок березовый стоит дешевле, чем вода в магазине… хм

0
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Вася
Вася
21 часов назад

По сути стоит дешевле, чем вода в магазине

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