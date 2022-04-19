Где в Минске купить берёзовый сок. Даю наводку с явками

Если нет желания добывать весенний фреш самому, то тогда направляемся в сторону любого лесхоза, в нашем случае, это Минский на улице Багратиона. Берёзовый сок ими уже заботливо собран со своих лесных угодий и разлит по большим цистернам. За один литр хотят всего 48 копеек, можно налить в свою тару или в их. За пятилитровую бутылку сока дерева я отдал 4,50 рублей, оплатить можно картой или наличкой, а ещё они там мёд продают.

Берёзовый сок очень полезный, а ещё из него можно сделать добрый квас и прохладительные напитки к лету. А если взять и смешать 3 литра берёзового сока с 0,5 килограмма жидкого мёда и 100 граммами ржаного хлеба, то у вас получится добротная медовуха с градусом. Удачной охоты!