Где в Минске купить берёзовый сок. Даю наводку с явками

Если нет желания добывать весенний фреш самому, то тогда направляемся в сторону любого лесхоза, в нашем случае, это Минский на улице Багратиона. Берёзовый сок ими уже заботливо собран со своих лесных угодий и разлит по большим цистернам. За один литр хотят всего 48 копеек, можно налить в свою тару или в их. За пятилитровую бутылку сока дерева я отдал 4,50 рублей, оплатить можно картой или наличкой, а ещё они там мёд продают.
Берёзовый сок очень полезный, а ещё из него можно сделать добрый квас и прохладительные напитки к лету. А если взять и смешать 3 литра берёзового сока с 0,5 килограмма жидкого мёда и 100 граммами ржаного хлеба, то у вас получится добротная медовуха с градусом. Удачной охоты!
Адрес: г. Минск, ул. Багратиона, 70
Время работы: 10:00 — 19:00
М. Н. Задорнов, вам балбесам, уже говорил, что не существует березового фреша!!! Неучи, ПОЗОР НИКИ. ВАШИМ УЧИТЕЛЯМ ДОЛЖНО БЫТЬ СТЫДНО ЗА ВАС!!!!
Есть их контакты?
По сути сок березовый стоит дешевле, чем вода в магазине… хм
По сути стоит дешевле, чем вода в магазине