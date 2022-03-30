Пивной погребок «Бир Кэп» чудом воскрес во дворике на Герцена

Какие планы на вечер среды? Если их не имеется, то тогда предлагаю сходить в культурное пивное пространство «BeerCap», которое вернулось с того света. Ох уж эти томные летние вечера в прохладном подвале, впитавшем запах перегара и пролитого на пол пива. Это уже не просто какой-то там пивбар на Зыбицкой, а целая история людей, своя тусовка, знакомые бородатые парни и всегда готовые поднять бокал девушки. Время пришло!

Ничего не изменилось, справа магазин, а чуть дальше кельи для распития 300 сортов пива и ещё 18 на кранах. Городу нужны душевные места больше, чем расфуфыренные рестораны.