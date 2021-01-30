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Тестируем походную аккумуляторную кофеварку «Makita» за 100 баксов

Оказывается, в линейке японской строительной техники, явно для хайпа, есть робот-пылесос, портативная колонка и даже кофеварка. Вот её мы и взяли на тест в гаражных условиях. Штука компактная, весьма лёгкая, от розетки не питается, только от блока питания на 300 Вт, осталось выяснить на сколько чашек кофе она способна и есть ли смысл в её покупке.

Стоит Makita DCM501Z – 320р, у нас её можно захантить в фирменном магазине. Спроса особого нет, поэтому завозят маленькими партиями. По полезности чем-то напоминает электрический скребок от Керхер.

Пластик выглядит дёшево, по документам кофеварка весит 1,9кг – лёгкая, бак воды всего на 240мл. Заварить может любой молотый кофе или чифир. А остальное в нашем видео-краш-тесте, смотрим дальше.

АКТИВИТИ! Подарим по одной кофеварке «Makita» тем читателям, кто последним оставит свой комментарий в наших Instagram и YouTube под этим видео. Поехали!

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9 Комментарий
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Margo
Margo
30 минут назад

прикольно

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Aleksandra
Aleksandra
47 минут назад

Хороша

0
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Мария
Мария
50 минут назад

Прикольно

0
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Сергей
Сергей
50 минут назад

Очень классная вещь, для отдыха на природе)

0
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Марта
Марта
1 час назад

Крутая вещь ,не спорю

0
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Кристина
Кристина
1 час назад

Круто

0
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Инна
Инна
3 часов назад

Супер!

0
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Ольга
Ольга
3 часов назад

Чего только не придумают!!!!

0
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Юлия
Юлия
4 часов назад

Это зачёт

0
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