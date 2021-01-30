Тестируем походную аккумуляторную кофеварку «Makita» за 100 баксов

Оказывается, в линейке японской строительной техники, явно для хайпа, есть робот-пылесос, портативная колонка и даже кофеварка. Вот её мы и взяли на тест в гаражных условиях. Штука компактная, весьма лёгкая, от розетки не питается, только от блока питания на 300 Вт, осталось выяснить на сколько чашек кофе она способна и есть ли смысл в её покупке.

Стоит Makita DCM501Z – 320р, у нас её можно захантить в фирменном магазине. Спроса особого нет, поэтому завозят маленькими партиями. По полезности чем-то напоминает электрический скребок от Керхер.

Пластик выглядит дёшево, по документам кофеварка весит 1,9кг – лёгкая, бак воды всего на 240мл. Заварить может любой молотый кофе или чифир. А остальное в нашем видео-краш-тесте, смотрим дальше.

АКТИВИТИ! Подарим по одной кофеварке «Makita» тем читателям, кто последним оставит свой комментарий в наших Instagram и YouTube под этим видео. Поехали!