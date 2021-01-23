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Не только бухло! Что по чём в новой сети алкодискаунтеров «7 пятниц»

Очередной маркет с уклоном в бухлишко, а в ассортименте вода, сыры, кофе, чипсы и сладости по оптовым ценам. На вопрос «Вы чьих будете, Еврооптовские небось?» Продавец, он же консультант, сообщил, что нет, они нам только помогают, наши друзья. Ни хрена не понятно, но очень интересно. Давайте же посмотрим, что у них на сколоченных из дерева стеллажах, как в деревенском сельпо.

На небольших площадях с мокрым полом уйма всего, но в основном вино, пиво и игривое, которые способствуют полной деградации. На закуску чипсы, сухарики, колбасы, жёлтый полосатик и прочие снеки. Типичный алкомаркет на районе. Будьте бдительны, дёшево там далеко не всё. Го, я создал!

Какой-то полулегальный коллаб Короны и белорусского Лидского. Попахивает самодеятельностью.

Кофе в зёрнах, например, 1 кг добротного Oro стоит 44,99р, но каталог Онлайнера предлагает от 42,99р.

Для себя отметил выгодность воды в бутылках, минералки и шоколадок Милка. Ну, Леф по 2,85р.

Цена на беспонтовый Моёт – 139р, такой же в «Короне» на 99коп дороже. В клубах за него просят около 480р.

В холодильниках колбасы, заморское прошутто по 8,99р, сыры твёрдые, сыры с плесенью, сыры плавленые.

Одноразовая посуда из пластика, от которой давно пора отказаться в пользу экологии.

Может пропустили? Подборка достойного вина до 35р с «Сашей и Вино», после которой опустели полки магазинов. И самое интересное, что можно купить в «Фикс Прайс», «Еврокэш» и «Еврошоп».

Магазин: «7 Пятниц»

Адрес: г. Минск, пр. Дзержинского, 11

Время работы: 08:00 – 22:00

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5 Комментарий
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D. S
D. S
3 часов назад

Какабай па чем там презики?

0
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Алина
Алина
11 часов назад

А чего на фото с алкоголем (виски и тд) замазаны цены?

0
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Кокобай
Автор
Кокобай
11 часов назад
Ответить на  Алина

Чтобы люди дома сидели

0
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Артем
Артем
12 часов назад

Если честно, то из Вашего обзора это похоже на обычный полу ларек возле дома, эксклюзива – ноль, в интернете больно про них хорошо пишут, а на деле себе в ущерб

0
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Кокобай
Автор
Кокобай
12 часов назад
Ответить на  Артем

Это и есть ларёк, а кто писал про эксклюзив?

0
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