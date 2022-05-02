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Съездили на тест пельменей из «Лепим Сами», и другие приключения Кокобая в Дзержинске
3 мая, 2022
3,7K просмотров
Кто поднял руку на зубра и сделал из него колбасу. Новинка – гродненские мясные забавы
28 апреля, 2022
37,2K просмотров
Recent News
Съездили на тест пельменей из «Лепим Сами», и другие приключения Кокобая в Дзержинске
Выехали на тест по совету «Саши и вино», традиционная рубрика «Советуют читатели», как это…
Кто поднял руку на зубра и сделал из него колбасу. Новинка – гродненские мясные забавы
Пару дней в обратную сторону в «Евроопте Палаццо» среди наших колбас и итальянских…
28 апреля, 2022
Где в Минске готовят утку по-пекински, сколько стоит? и как получить скидку. Совершил налёт на заведения!
Многие читатели часто интересуются, есть ли у нас где-то утка по-пекински. Она-то в меню…
27 апреля, 2022
Пожалуй, самый крутой зооландшафтный парк в Беларуси! Прошлись по территории комплекса «Диприз»
Продолжаем полюбившуюся всем рубрику: «Гостевой Кокобай» – это охота на интересные, я…
25 апреля, 2022
В поисках лососевых чипсов вышли на рыбный магазин первой необходимости при заводе «Баренцево»
Таки пришлось покинуть Минск в сторону оптового овощного рынка «Новый Лебяжий», ну ничего…
21 апреля, 2022
Где в Минске купить берёзовый сок. Даю наводку с явками
Если нет желания добывать весенний фреш самому, то тогда направляемся в сторону любого…
19 апреля, 2022
Посмотрели, что значит кухня кэжуал с салатами и макаронами в новом кафе «Буш»
Назвали то ли в честь 43 президента США, или просто куст в переводе с английского, а…
19 апреля, 2022