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03 мая, 2022
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Съездили на тест пельменей из «Лепим Сами», и другие приключения Кокобая в Дзержинске
Выехали на тест по совету «Саши и вино», традиционная рубрика «Советуют читатели», как это было с кировскими смаженками и смолевичскими…
Кто поднял руку на зубра и сделал из него колбасу. Новинка – гродненские мясные забавы
Пару дней в обратную сторону в «Евроопте Палаццо» среди наших колбас и итальянских деликатесов обнаружил сказочную упаковку, с которой на…
Где в Минске готовят утку по-пекински, сколько стоит? и как получить скидку. Совершил налёт на заведения!
Многие читатели часто интересуются, есть ли у нас где-то утка по-пекински. Она-то в меню числится, но сложно судить, насколько она пекинская.…