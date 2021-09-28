Одна из бед сервиса в заведениях — мы забываем или не хотим оставлять на чай. Не в прямом смысле, конечно — речь о поощрении. Поэтому...

Одна из бед сервиса в заведениях — мы забываем или не хотим оставлять на чай. Не в прямом смысле, конечно — речь о поощрении. Поэтому персонал не замонтивирован, те же траблы в доставках. Меня читают многие, поэтому не слукавлю. Всегда оставляю от 5р до много, когда пью, но только в том случае, если сервис был...