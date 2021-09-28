Первый магазин-спойлер откроется в этот четверг 30 сентября далеко на проезде Голодеда, 13. В первом «Невинном» хорошие цены, акцент на крепкий алкоголь, сыры, колбасы, чипсы, просекко,...
Первый магазин-спойлер откроется в этот четверг 30 сентября далеко на проезде Голодеда, 13. В первом «Невинном» хорошие цены, акцент на крепкий алкоголь, сыры, колбасы, чипсы, просекко, тихие и громкие вина, бутылочное пиво. Как только отворят ворота, пройдёмся по списку в сравнении с островом «Три Лося», «Семь Пятниц» Евроопта и «Остров Чистоты», вкуса и плодородия. В магазине...