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Что вкусного можно заказать по средам на акции «Два по цене одного»

Я своевременно собрал все полезные акции «2 по цене 1» каждый ПОНЕДЕЛЬНИК и ВТОРНИК. Пришло время объединить в статью тех, кто угощает едой по средам. Акции регулярно обновляются новыми участниками, поэтому сохраняйте обзор, а лучше сделайте репост. Обнял!

1. «Васильки»

Крайне актуальная акция во времена Короны, когда нет желания стоять в очередях или у плиты. С понедельника по четверг во всех ресторанах сети «Васильки» действует акция 2 = 1. А ещё удобно, когда нужно накрыть стол в офисе или дома за недорого на какой-либо праздник.

Проще говоря, если берёшь навынос селёдку под шубой за 7,50р, то вторую такую же, или другой салат меньшей стоимостью вам подарят от души, от сердца. Не работает с обедами и добавками и баром.

2. «Токини»

С понедельника по среду два любых горячих блюда по цене одного в зале кафе или навынос в норку.

3. «Суши Хаус»

По средам два любые, но одинаковые по составу коробочки вок будут по цене одного 1 только навынос.

4. «Пицца Темпо»

С понедельника по четверг при покупке пиццы 26 или 31 см вторая пицца в подарок. Строго с собой!

5. «The Дым»

Кому два бургера по цене одного? Классический с говядиной – 12р за две штуки. Можно в кафе или с собой.

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Молодой Пацан
Молодой Пацан
2 часов назад

Даешь больше разнообразных заведений!

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Антон Мотылько
Антон Мотылько
51 минут назад
Ответить на  Молодой Пацан

Ждите, Скоро подтянутся и другие

0
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Малая
Малая
2 часов назад

Шикарно, ждём пополнения списка и статью про акции в четверг)

1
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Антон Мотылько
Антон Мотылько
50 минут назад
Ответить на  Малая

Будет и четверг и пятница и суббота потом тоже будет

0
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Виталя
Виталя
3 часов назад

Наконец, дождались акций по средам!

1
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Антон Мотылько
Антон Мотылько
52 минут назад

как наберут пул из клиентов, так сразу уберут все скидки, отвечаю!

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rocxy
rocxy
1 час назад

Только что из Момо там акция на шавуху: говядину берёшь и курица в подарок!огонь!

0
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Пушка
Пушка
2 часов назад

Лечууу в Васильки, у них кстати акция на постоянной основе?

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Антон Мотылько
Антон Мотылько
50 минут назад
Ответить на  Пушка

Поработают и поймут, что им это не особо нужно

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