Что вкусного можно заказать по средам на акции «Два по цене одного»

Я своевременно собрал все полезные акции «2 по цене 1» каждый ПОНЕДЕЛЬНИК и ВТОРНИК. Пришло время объединить в статью тех, кто угощает едой по средам. Акции регулярно обновляются новыми участниками, поэтому сохраняйте обзор, а лучше сделайте репост. Обнял!

Крайне актуальная акция во времена Короны, когда нет желания стоять в очередях или у плиты. С понедельника по четверг во всех ресторанах сети «Васильки» действует акция 2 = 1. А ещё удобно, когда нужно накрыть стол в офисе или дома за недорого на какой-либо праздник.

Проще говоря, если берёшь навынос селёдку под шубой за 7,50р, то вторую такую же, или другой салат меньшей стоимостью вам подарят от души, от сердца. Не работает с обедами и добавками и баром.

С понедельника по среду два любых горячих блюда по цене одного в зале кафе или навынос в норку.

По средам два любые, но одинаковые по составу коробочки вок будут по цене одного 1 только навынос.

С понедельника по четверг при покупке пиццы 26 или 31 см вторая пицца в подарок. Строго с собой!

Кому два бургера по цене одного? Классический с говядиной – 12р за две штуки. Можно в кафе или с собой.