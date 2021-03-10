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Полный завтрак за 19,50р, или что готовят на бранчах в «Кафе де Пари», где по вечерам барышни охотятся на мужика

Увидел их рекламу в Инсте и тут же выехал с проверкой. Страшно за семейный бюджет, но я давно привык страдать. Сегодня среда, поэтому предупреждаю, что бранчи накрывают только по двум дням после пятницы с 10:00 до 14:00. В «Кафе Де Пари», соблюдая правила, с утра, почти по себесу, подают коктейли от 12р за джин с лимонным соком и Трипл-сек до 19р за игривое Мумм.

Этот же Мумм в ночном шоу-съём-баре «МЕдмен» уже 55р за 125мл. Совсем охерели, но место годное. Поэтому приходится страдать. Друг говорил, чтобы сесть за столик, нужно занести депозит от 1500р до 2000р.

Дверь по традиции вам открывает швейцар, а дальше сдаю куртку и выбираю зал. Пошёл в курящий, но кальяны только с 12 дня и стоят, как крыло Боинга – 75 рублей! Богатая жизнь – она совсем дурная.

БРАНЧ

Оказалось, что цены на яично-блинные истории сильно ниже вечернего меню. Видимо, ситуация без туристов конкретно прижала к стенке. В зале царские кресла, белоснежные скатерти, не по-колхозному сервированные столы. Через панорамные окна весеннее солнце проникает в помещение, где по вечерам творится сафари. Сейчас какое-то перекати поле – никого нет, даже эскортниц, хотя что им тут ловить в такую рань. В некурящем зале завтракают хоккеисты. Вот так они видят свою еду в Инсте, а я покажу её реальный вид.

Первым попросил капучино, а дальше решил отчаянно рисковать. Было заказано утреннее карпаччо из домашнего лосося за 15р с натёртым отваренным яйцом вкрутую и густым кремом из хрена. Слушайте, но за эти деньги прямо годнота. Подают рыбу с мини-оладушками вместо хлеба. Крепкие 9 кокобаев!

На десерт решился на панкейки за безумные 19р с фисташковым кремом и свежими ягодами. Под ягодами они понимают 1 клубнику и 6 ягод голубики. Порция скромная, но с нежнейшим кремом попали в сочетание. Увы, мука за эти деньги – первый и последний раз, пускай богатые страдают. Мучные 7 кокобаев.

Уговорили на пирожок с рикоттой и заварным соусом с каплей рома. Цену за лакомство не знал, поэтому на душе было тревожно. Пирог кайфовый, только спекли. Тесто тонкое, внутри мягкий творог. Как оказалось, цена ему всего 5р, а капуч – 4,50р. Епт, у хипстеров в кофейнях дороже. На 8 кокобаев точно.

Тезисами и по делу: атмосферно! Если не станут жульничать и оставят ценообразование на бранчи в покое, то будет у них Томмазо в запаре. Из опыта скажу, не стоит бояться излишне надутого пафоса таких мест, в нынешнее время везде рады гостям. Ну, и чтобы был выбор, моя подборках лучших завтраков Минска.

Оценка бранчей «Кафе де Пари»: 8 кокобаев

Адрес: г. Минск, ул. Карла Маркса, 8

Телефон: +375(29) 129-11-11

Время работы: 10:00 – 14:00 (только по выходным)

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29 Комментарий
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Viniamin
Viniamin
4 часов назад

Выглядят безусловно круто, эскортниц нет потому что турков нет. Сходим сженой в субботу попробовать как завтраки кокобаю готовят

5
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MrKachok
MrKachok
2 часов назад
Ответить на  Viniamin

Выезжаю за эскортницами, жаль что денег в кармане не так много

0
Ответить
Наташа Шпингалет
Наташа Шпингалет
4 часов назад
Ответить на  Viniamin

Да кому они сейчас нужны, люди думают ку выжить в этой стране, да и границы закрыты)

1
Ответить
MrKachok
MrKachok
2 часов назад
Ответить на  Наташа Шпингалет

Спрос будет всегда, поверьте

0
Ответить
Кокобай
Автор
Кокобай
4 часов назад
Ответить на  Viniamin

Не волнуюсь, если только цены поднимут через неделю

1
Ответить
MrKachok
MrKachok
2 часов назад
Ответить на  Кокобай

не удивлюсь совсем, если цены поднимут в 2 раза

0
Ответить
Наташа Шпингалет
Наташа Шпингалет
4 часов назад
Ответить на  Кокобай

Набегут сейчас к ним люди и они конечно же поднимут цены в 2 раза

0
Ответить
Герда
Герда
4 часов назад
Ответить на  Viniamin

А цена на завтраки вас не смущает?

2
Ответить
MrKachok
MrKachok
2 часов назад
Ответить на  Герда

меня очень смущает, ооочень!

0
Ответить
Наташа Шпингалет
Наташа Шпингалет
4 часов назад
Ответить на  Герда

Меня смущает, но за Лухари надо платить

0
Ответить
Брундук
Брундук
4 часов назад
Ответить на  Viniamin

Меньше стало людей, так они стали стараться. А где сейчас тусуются все эти эскортницы? Кто знает?

0
Ответить
Наташа Шпингалет
Наташа Шпингалет
4 часов назад
Ответить на  Брундук

Я не знаю, спроси в интернете Брундук)

0
Ответить
MrKachok
MrKachok
2 часов назад

8 кокобаев это честно, но вот за цену поставлю 5 кокобаев

1
Ответить
Shurik
Shurik
2 часов назад
Ответить на  MrKachok

ну ты загнул!

0
Ответить
Светлана
Светлана
2 часов назад

Нууу, может оно и хорошо и вкусно. Но, можно съездить,только если ехать смотреть на экскортниц)))

0
Ответить
Shurik
Shurik
2 часов назад

Еда конечно выглядит кошерно!

0
Ответить
Наташа Шпингалет
Наташа Шпингалет
4 часов назад

Вроде есть завтраки и дороже, не помню, но когда-то Кокобай писал

0
Ответить
Герда
Герда
4 часов назад

Завтрак за 20 рублей, не дорого ли?

0
Ответить
Наташа Шпингалет
Наташа Шпингалет
4 часов назад
Ответить на  Герда

Дорого, но и заведение одно из элитных в городе М!

0
Ответить
Кокобай
Автор
Кокобай
4 часов назад
Ответить на  Герда

Относительно Васильков или Темпо – дорого!

Тут топ – сравните: https://koko.by/cafehouse/85052-zavtraki.html

Тут самый дорогой завтрак: https://koko.by/cafehouse/87535-dorogo-bogato.html

1
Ответить
MrKachok
MrKachok
2 часов назад
Ответить на  Кокобай

Спасибо, бегу читать!

0
Ответить
Наташа Шпингалет
Наташа Шпингалет
4 часов назад
Ответить на  Кокобай

Да, вот про этот завтрак я и говорила! Спасибо что напомнили

0
Ответить
Брундук
Брундук
4 часов назад

Ни разу не видел там эскортниц

0
Ответить
Наташа Шпингалет
Наташа Шпингалет
4 часов назад
Ответить на  Брундук

Глаза водой речной протри и увидишь)

0
Ответить
Герда
Герда
4 часов назад
Ответить на  Брундук

Вечером в пятницу приходи туда))) наивный

0
Ответить
Viniamin
Viniamin
4 часов назад
Ответить на  Брундук

Ты там явно не был

0
Ответить
Наташа Шпингалет
Наташа Шпингалет
4 часов назад
Ответить на  Viniamin

Он там точно не был) вечером пусть забегает на огонёк)))

0
Ответить
Брундук
Брундук
4 часов назад
Ответить на  Viniamin

Ходил туда днём только, может они по вечерам выползают?

0
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Наташа Шпингалет
Наташа Шпингалет
4 часов назад
Ответить на  Брундук

Все так говоришь, вечер пятницы или субботы)

0
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