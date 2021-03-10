Полный завтрак за 19,50р, или что готовят на бранчах в «Кафе де Пари», где по вечерам барышни охотятся на мужика

Увидел их рекламу в Инсте и тут же выехал с проверкой. Страшно за семейный бюджет, но я давно привык страдать. Сегодня среда, поэтому предупреждаю, что бранчи накрывают только по двум дням после пятницы с 10:00 до 14:00. В «Кафе Де Пари», соблюдая правила, с утра, почти по себесу, подают коктейли от 12р за джин с лимонным соком и Трипл-сек до 19р за игривое Мумм.
Этот же Мумм в ночном шоу-съём-баре «МЕдмен» уже 55р за 125мл. Совсем охерели, но место годное. Поэтому приходится страдать. Друг говорил, чтобы сесть за столик, нужно занести депозит от 1500р до 2000р.
Дверь по традиции вам открывает швейцар, а дальше сдаю куртку и выбираю зал. Пошёл в курящий, но кальяны только с 12 дня и стоят, как крыло Боинга – 75 рублей! Богатая жизнь – она совсем дурная.
БРАНЧ
Оказалось, что цены на яично-блинные истории сильно ниже вечернего меню. Видимо, ситуация без туристов конкретно прижала к стенке. В зале царские кресла, белоснежные скатерти, не по-колхозному сервированные столы. Через панорамные окна весеннее солнце проникает в помещение, где по вечерам творится сафари. Сейчас какое-то перекати поле – никого нет, даже эскортниц, хотя что им тут ловить в такую рань. В некурящем зале завтракают хоккеисты. Вот так они видят свою еду в Инсте, а я покажу её реальный вид.
Первым попросил капучино, а дальше решил отчаянно рисковать. Было заказано утреннее карпаччо из домашнего лосося за 15р с натёртым отваренным яйцом вкрутую и густым кремом из хрена. Слушайте, но за эти деньги прямо годнота. Подают рыбу с мини-оладушками вместо хлеба. Крепкие 9 кокобаев!
На десерт решился на панкейки за безумные 19р с фисташковым кремом и свежими ягодами. Под ягодами они понимают 1 клубнику и 6 ягод голубики. Порция скромная, но с нежнейшим кремом попали в сочетание. Увы, мука за эти деньги – первый и последний раз, пускай богатые страдают. Мучные 7 кокобаев.
Уговорили на пирожок с рикоттой и заварным соусом с каплей рома. Цену за лакомство не знал, поэтому на душе было тревожно. Пирог кайфовый, только спекли. Тесто тонкое, внутри мягкий творог. Как оказалось, цена ему всего 5р, а капуч – 4,50р. Епт, у хипстеров в кофейнях дороже. На 8 кокобаев точно.
Тезисами и по делу: атмосферно! Если не станут жульничать и оставят ценообразование на бранчи в покое, то будет у них Томмазо в запаре. Из опыта скажу, не стоит бояться излишне надутого пафоса таких мест, в нынешнее время везде рады гостям. Ну, и чтобы был выбор, моя подборках лучших завтраков Минска.
Оценка бранчей «Кафе де Пари»: 8 кокобаев
Адрес: г. Минск, ул. Карла Маркса, 8
Телефон: +375(29) 129-11-11
Время работы: 10:00 – 14:00 (только по выходным)
Выглядят безусловно круто, эскортниц нет потому что турков нет. Сходим сженой в субботу попробовать как завтраки кокобаю готовят
Выезжаю за эскортницами, жаль что денег в кармане не так много
Да кому они сейчас нужны, люди думают ку выжить в этой стране, да и границы закрыты)
Спрос будет всегда, поверьте
Не волнуюсь, если только цены поднимут через неделю
не удивлюсь совсем, если цены поднимут в 2 раза
Набегут сейчас к ним люди и они конечно же поднимут цены в 2 раза
А цена на завтраки вас не смущает?
меня очень смущает, ооочень!
Меня смущает, но за Лухари надо платить
Меньше стало людей, так они стали стараться. А где сейчас тусуются все эти эскортницы? Кто знает?
Я не знаю, спроси в интернете Брундук)
8 кокобаев это честно, но вот за цену поставлю 5 кокобаев
ну ты загнул!
Нууу, может оно и хорошо и вкусно. Но, можно съездить,только если ехать смотреть на экскортниц)))
Еда конечно выглядит кошерно!
Вроде есть завтраки и дороже, не помню, но когда-то Кокобай писал
Завтрак за 20 рублей, не дорого ли?
Дорого, но и заведение одно из элитных в городе М!
Относительно Васильков или Темпо – дорого!
Тут топ – сравните: https://koko.by/cafehouse/85052-zavtraki.html
Тут самый дорогой завтрак: https://koko.by/cafehouse/87535-dorogo-bogato.html
Спасибо, бегу читать!
Да, вот про этот завтрак я и говорила! Спасибо что напомнили
Ни разу не видел там эскортниц
Глаза водой речной протри и увидишь)
Вечером в пятницу приходи туда))) наивный
Ты там явно не был
Он там точно не был) вечером пусть забегает на огонёк)))
Ходил туда днём только, может они по вечерам выползают?
Все так говоришь, вечер пятницы или субботы)