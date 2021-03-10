Полный завтрак за 19,50р, или что готовят на бранчах в «Кафе де Пари», где по вечерам барышни охотятся на мужика

Увидел их рекламу в Инсте и тут же выехал с проверкой. Страшно за семейный бюджет, но я давно привык страдать. Сегодня среда, поэтому предупреждаю, что бранчи накрывают только по двум дням после пятницы с 10:00 до 14:00. В «Кафе Де Пари», соблюдая правила, с утра, почти по себесу, подают коктейли от 12р за джин с лимонным соком и Трипл-сек до 19р за игривое Мумм.

Этот же Мумм в ночном шоу-съём-баре «МЕдмен» уже 55р за 125мл. Совсем охерели, но место годное. Поэтому приходится страдать. Друг говорил, чтобы сесть за столик, нужно занести депозит от 1500р до 2000р.

Дверь по традиции вам открывает швейцар, а дальше сдаю куртку и выбираю зал. Пошёл в курящий, но кальяны только с 12 дня и стоят, как крыло Боинга – 75 рублей! Богатая жизнь – она совсем дурная.

БРАНЧ

Оказалось, что цены на яично-блинные истории сильно ниже вечернего меню. Видимо, ситуация без туристов конкретно прижала к стенке. В зале царские кресла, белоснежные скатерти, не по-колхозному сервированные столы. Через панорамные окна весеннее солнце проникает в помещение, где по вечерам творится сафари. Сейчас какое-то перекати поле – никого нет, даже эскортниц, хотя что им тут ловить в такую рань. В некурящем зале завтракают хоккеисты. Вот так они видят свою еду в Инсте, а я покажу её реальный вид.

Первым попросил капучино, а дальше решил отчаянно рисковать. Было заказано утреннее карпаччо из домашнего лосося за 15р с натёртым отваренным яйцом вкрутую и густым кремом из хрена. Слушайте, но за эти деньги прямо годнота. Подают рыбу с мини-оладушками вместо хлеба. Крепкие 9 кокобаев!

На десерт решился на панкейки за безумные 19р с фисташковым кремом и свежими ягодами. Под ягодами они понимают 1 клубнику и 6 ягод голубики. Порция скромная, но с нежнейшим кремом попали в сочетание. Увы, мука за эти деньги – первый и последний раз, пускай богатые страдают. Мучные 7 кокобаев.

Уговорили на пирожок с рикоттой и заварным соусом с каплей рома. Цену за лакомство не знал, поэтому на душе было тревожно. Пирог кайфовый, только спекли. Тесто тонкое, внутри мягкий творог. Как оказалось, цена ему всего 5р, а капуч – 4,50р. Епт, у хипстеров в кофейнях дороже. На 8 кокобаев точно.

Тезисами и по делу: атмосферно! Если не станут жульничать и оставят ценообразование на бранчи в покое, то будет у них Томмазо в запаре. Из опыта скажу, не стоит бояться излишне надутого пафоса таких мест, в нынешнее время везде рады гостям. Ну, и чтобы был выбор, моя подборках лучших завтраков Минска.

Оценка бранчей «Кафе де Пари»: 8 кокобаев

Адрес: г. Минск, ул. Карла Маркса, 8 Телефон: +375(29) 129-11-11 Время работы: 10:00 – 14:00 (только по выходным)