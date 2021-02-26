Куда пропадают люди на Зыбицкой – новый текильный бар «От заката до рассвета» с извращениями

Не «Эль Пушка», но хоть что-то от создателей «Банок-Бутылок» с командой пушкадеров. Я тестил их два раза, первый – поздно ночью, пил с горла текилу и даже успел забрать с Миши майку с мерчем. Второй визит в более непринуждённой атмосфере без пьяного угара, чисто по тако&буррито. Сегодня пятница, но не летите, работают они с 18:00, а с 21:00 начинается слишком живая музыка.

А куда мы едем? На Зыбицкую. А что там на Зыбицкой? Ад, разврат и беспробудное пьянство! Из названия нового бара сразу понятно, что речь идёт о ночном угаре. Когда на утро потом очень стыдно, но есть что вспомнить. Поверьте, я знаю, о чём говорю. Место 100% не про еду, но мне есть, что вам показать.

ИНТЕРЬЕР

Помните такой Мартлет? А после ещё пару сомнительных баров на этом месте. Так вот, текилу льют тут. Помещение, куда не проникают лучи солнца, большая барная стойка для плясок и контактный стол вдоль всей комнаты. Фильм не сильно напоминает, но также жутко. По вечерам играет Рок-н-Ролл – мне такое нравится.

ЛАЙВХАК: такие небольшие бары идеально арендовать для празднования Дней Рождений, мальчишников и закрытых вечеринок. Главное, чтобы барин с ценой не баловался, время тяжёлое. Переходим к извращениям.

ЕДА

Кроме шотов текилы по 7р с апельсиновой сангритой и коктейлей по 14р, в меню занесена еда. Ну, как еда – быстрые мексикано-американские закуски. Вкусный дабл тако за 6р с коровой под капустой в дольках лайма. С кукурузными чипсами за 9р из пачки с одним, надеюсь, самодельным дипом, сильно погорячились. Не, их мексика чёт совсем без эмоций, напоминает эксперименты с едой в «Миксто», который не увидит старость. С другой стороны, а какая разница, чем закусывать в два часа ночи. Лучадоры, с едой нужно побороться.

Текилу льют по 35 – 40 миллилитров, и это при цене шота 7р. Совершенно не православный подход.

Советую к просмотру комедию 2006 года с Джеком Блэком в роли повара при монастыре – «Суперначо».

За 14р готовы скрутить мини-буррито с креветками. Вкусно, но размер на за эти деньги. Не понимаю, зачем они переводят сыр и зелень. Никто не будет слизывать с подноса порубленный лук с кинзой, а это деньги.

Для тех, кто любит риск, – три стручка перца чили за 9р, начинённые козьим сыром в трёх видах фритюра. Подаётся с йогуртовым соусом, чтобы не так пекло. Я люблю острое, поэтому мне не сильно жгло.

Душевно, атмосферно, хорошие коктейли, недоработанные, простые закуски. Место про тусовку!

ТУСОВКА НА ЗЫБЕ: «Леон» с музыкой Молоко, «Правда», где козочки, «Мама Стифлера» с турками, куда не всех пускают, «Мята», где пора настраивать кальяны. Можно в «Лугано» или «Приват», но на измене.

Тезисами и по делу: я слишком стар для всех этих текильных тусовок, поэтому история для молодых. Скажу из опыта, уходить в закат нужно после девяти часов, если хотите дичи. И три простых правила: остерегайтесь совершенно неадекватных барышень, избегайте трёх шотов подряд и обильно закусывайте. Удачной охоты!

Оценка бара «От заката до рассвета»: 7 кокобаев

Адрес: г. Минск, ул. Зыбицкая, 6 Телефон: +375(29) 000-00-00 Время работы: вс-вт: 18:00 – 02:00 | пт-сб: 18:00 – 04:00