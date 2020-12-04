В обновлённом деньгами пабе «Гости» запустили меню с семью способами приготовления диких раков

Заведение сменило владельца путём продажи за примерно 150 000$, но концепция осталась прежней: пиво, еда и пляски под песни Агутина. Одно радует, согласно Женевской конвенции об обращении с попавшими в плен заведениями, меню кухни переделали полностью, т.к. прежние опыты над продуктами оставлять было просто незаконно. Сегодня мы охотимся за раками в текиле.

Если вы помните старые «Гости» с липкими столами, то сейчас уже не так. Добавили мягкой мебели, обновили интерьер, развесили всякой зелени и получилось прям душевно. Откинувшись в удобном кресле, инстинктивно захотелось свежего пива, а ещё они решили не ждать кризиса и сразу поставили кальяны от 36р за премиум. Курить у них можно всё: воняющий мокрым шакалом айкос, сигареты и даже сигары.

Официанты поговаривают, что за кухню взялся известный в совсем узких кругах шеф-повар ночного клуба на Зыбицкой, но волноваться не стоит. Таки хорошая шутка! Тест его творчества оставлю на потом.

К РАКАМ

В отдельном меню семь рецептов разных способов превращения раков в пивную закуску, гляньте острых в трёх перцах. За дополнительные деньги можно увеличить размер, пишут, что в килограмме 30 – 40 штук, странная разбежка. Предупреждаю, брать нужно или средних за +6р/500г или больших +10р/500г размеров, мелкие совершенно беспонтовые, как знаменитые карликовые королевские креветки браславских озёр.

К ракам выносят воду с лимоном для умывания, латексные перчатки, тарелки для разделки и коробки для мусора. Мелкие раки, жаренные в огне на текиле с кукурузой и мексиканским хлебом, – 41р/500г. Не ищите вкуса или хотя бы запаха текилы, просто жареные, мелкие раки. Мяса почти нет, как семечки под пиво.

Как знал, что мелкие будут беспонтовыми, но для обзора надо было глянуть. Вторая порция – это банная классика. Раки в отваре с душистым перцем, лавровым листом и укропом – 30р за 500г плюс 6р доплатил за средний размер. Вот с этих мяса чутка больше, но пряности чувствуются слабо. Отвар нужно вываривать намного дольше. Очищаем хвост, обсасываем клешни, опытные люди ещё что-то выедают под панцирем, но я не настолько искушенный. Вот точно не еда, а баловство под пиво для усиления душевности беседы.

Во времена лютующего коронавируса раком можно побаловать себя и дома. Я как-то давал наводку на Раковарню с доставкой по Минску и чуть дальше к баням. В декабре килограмм живых мелких стоит 35р, средних – 50р и отборный, практически детеныш лобстера, по 65р. Не всегда в наличии из-за спроса.

Тезисами и по делу: паб заточен под старичков – и этим всё сказано. Большая посадка, как будто создана под празднования всевозможных мероприятий, берите на вооружение. А меню разных раков попробовать стоит, хотя дома приготовить их максимально легко и дешевле в два раза. У меня всё!

Оценка меню раков «Гости»: 7 кокобаев