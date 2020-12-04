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В обновлённом деньгами пабе «Гости» запустили меню с семью способами приготовления диких раков

Заведение сменило владельца путём продажи за примерно 150 000$, но концепция осталась прежней: пиво, еда и пляски под песни Агутина. Одно радует, согласно Женевской конвенции об обращении с попавшими в плен заведениями, меню кухни переделали полностью, т.к. прежние опыты над продуктами оставлять было просто незаконно. Сегодня мы охотимся за раками в текиле.

В обновлённом деньгами пабе «Гости» запустили меню с семью способами приготовления диких раков

Если вы помните старые «Гости» с липкими столами, то сейчас уже не так. Добавили мягкой мебели, обновили интерьер, развесили всякой зелени и получилось прям душевно. Откинувшись в удобном кресле, инстинктивно захотелось свежего пива, а ещё они решили не ждать кризиса и сразу поставили кальяны от 36р за премиум. Курить у них можно всё: воняющий мокрым шакалом айкос, сигареты и даже сигары.

В обновлённом деньгами пабе «Гости» запустили меню с семью способами приготовления диких раков
В обновлённом деньгами пабе «Гости» запустили меню с семью способами приготовления диких раков
В обновлённом деньгами пабе «Гости» запустили меню с семью способами приготовления диких раков
В обновлённом деньгами пабе «Гости» запустили меню с семью способами приготовления диких раков
В обновлённом деньгами пабе «Гости» запустили меню с семью способами приготовления диких раков
В обновлённом деньгами пабе «Гости» запустили меню с семью способами приготовления диких раков
В обновлённом деньгами пабе «Гости» запустили меню с семью способами приготовления диких раков
В обновлённом деньгами пабе «Гости» запустили меню с семью способами приготовления диких раков

Официанты поговаривают, что за кухню взялся известный в совсем узких кругах шеф-повар ночного клуба на Зыбицкой, но волноваться не стоит. Таки хорошая шутка! Тест его творчества оставлю на потом.

В обновлённом деньгами пабе «Гости» запустили меню с семью способами приготовления диких раков

К РАКАМ

В отдельном меню семь рецептов разных способов превращения раков в пивную закуску, гляньте острых в трёх перцах. За дополнительные деньги можно увеличить размер, пишут, что в килограмме 30 – 40 штук, странная разбежка. Предупреждаю, брать нужно или средних за +6р/500г или больших +10р/500г размеров, мелкие совершенно беспонтовые, как знаменитые карликовые королевские креветки браславских озёр.

В обновлённом деньгами пабе «Гости» запустили меню с семью способами приготовления диких раков
В обновлённом деньгами пабе «Гости» запустили меню с семью способами приготовления диких раков
В обновлённом деньгами пабе «Гости» запустили меню с семью способами приготовления диких раков
В обновлённом деньгами пабе «Гости» запустили меню с семью способами приготовления диких раков

К ракам выносят воду с лимоном для умывания, латексные перчатки, тарелки для разделки и коробки для мусора. Мелкие раки, жаренные в огне на текиле с кукурузой и мексиканским хлебом, – 41р/500г. Не ищите вкуса или хотя бы запаха текилы, просто жареные, мелкие раки. Мяса почти нет, как семечки под пиво.

В обновлённом деньгами пабе «Гости» запустили меню с семью способами приготовления диких раков
В обновлённом деньгами пабе «Гости» запустили меню с семью способами приготовления диких раков
В обновлённом деньгами пабе «Гости» запустили меню с семью способами приготовления диких раков
В обновлённом деньгами пабе «Гости» запустили меню с семью способами приготовления диких раков

Как знал, что мелкие будут беспонтовыми, но для обзора надо было глянуть. Вторая порция – это банная классика. Раки в отваре с душистым перцем, лавровым листом и укропом – 30р за 500г плюс 6р доплатил за средний размер. Вот с этих мяса чутка больше, но пряности чувствуются слабо. Отвар нужно вываривать намного дольше. Очищаем хвост, обсасываем клешни, опытные люди ещё что-то выедают под панцирем, но я не настолько искушенный. Вот точно не еда, а баловство под пиво для усиления душевности беседы.

В обновлённом деньгами пабе «Гости» запустили меню с семью способами приготовления диких раков
В обновлённом деньгами пабе «Гости» запустили меню с семью способами приготовления диких раков
В обновлённом деньгами пабе «Гости» запустили меню с семью способами приготовления диких раков
В обновлённом деньгами пабе «Гости» запустили меню с семью способами приготовления диких раков

Во времена лютующего коронавируса раком можно побаловать себя и дома. Я как-то давал наводку на Раковарню с доставкой по Минску и чуть дальше к баням. В декабре килограмм живых мелких стоит 35р, средних – 50р и отборный, практически детеныш лобстера, по 65р. Не всегда в наличии из-за спроса.

В обновлённом деньгами пабе «Гости» запустили меню с семью способами приготовления диких раков

Тезисами и по делу: паб заточен под старичков – и этим всё сказано. Большая посадка, как будто создана под празднования всевозможных мероприятий, берите на вооружение. А меню разных раков попробовать стоит, хотя дома приготовить их максимально легко и дешевле в два раза. У меня всё!

Оценка меню раков «Гости»: 7 кокобаев

Адрес: г. Минск, пр. Независимости, 25

Телефон: +375(29) 677-79-99

Время работы: 12:00 – 04:00

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1 Комментарий
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Piroga
Piroga
1 час назад

Ох помню что было еще тут до Гостей, называлось заведение И ИZЮМ. Знатное заведение.

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