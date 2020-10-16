Прибыли на Белорусскую Атомную электростанцию, чтобы посмотреть, чем кормят у них в столовой

Не стоит пояснять, что столовая находится за колючим забором и попасть на обед будет сложно. Зажав в кулачке кроличью лапку, мы отправились в дорогу, а по пути проведали город пограничников Ошмяны и Островец, дабы погрузиться в атмосферу жизни рядом с объектом повышенного интереса всей страны. Это мой первый тревожный обзор, дальше вы читайте нас свой страх и риск.

Судя по номерам машин на парковке, станцию строят исключительно русские. Наклейка на заднем стекле джипа «Выше нас только звёзды» выдаёт ярого фаната спецназа ГРУ РФ.

Чуть-чуть волшебной пыли – и мы в помещении столовой производственной зоны АЭС. Позавтракать котлетами с пюрешкой можно уже с 10:30. Режим обусловлен тем, что многие рабочие возвращаются с ночной вахты и им нужно срочно подкрепиться. Вдалеке над бетонным забором возвышаются градирни и два здания раскраски красно-зелёным флагом. К реактору не попасть, может, оно и к лучшему. Давайте посмотрим меню.

Типичное помещение столовой, большие окна, привычная мебель, вдоль стены классическая линия раздачи с милыми тётечками. Первыми нас встречают салаты, а дальше как во всех гос учреждениях.

На поздний завтрак у меня шницель натуральный из свинины за 3,23р методом тартар. Чутка переваренные макароны пенне в масле за 57коп. Наваристый рассольник с грибами, сытный картофельно-колбасный баварский салат в майонезной заправке и два кусочка хлеба. Запиваю традиционным компотом из сухофруктов за 0,44р. Не глядя в меню, уложился в 6,55р, что по меркам столовой просто ОК. Еда – базовая.

Братишка отдал 11,40р за котлету с гарниром из сосиски и пюре, салат, запеканку и пару шоколадок. Всё-таки по еде абсолютно стандартно, без экзотики. Так, как и должно быть в столовой!

ШОК-КОНТЕНТ

По работе я был на многих заводах и предприятиях Беларуси, но никогда не наблюдал на их территории частных точек быстрого питания. Да, на производственной части Атомной электростанции есть три точки с шаурмой, блинами, шашлыком и курами гриль. Работники говорят, что они частые гости за быстрой шаурмой после тяжёлой смены. Поэтому рандомно протестил киоск «Сыты Тата», рассчитавшись картой.

Большая стоит 8р. Окинув глазом охотника внутренности будки, сразу определил, что они просто разогревают заранее скрученный ролл на электрогриле. Мощная шаурма-полуфабрикат с доброй порцией копчёной куры, много капусты в майонезном соусе. Сочно, сытно, но нужно сильнее прогревать. Нажористые 7 кокобаев!

Про бары/шаурмячные приграничных Ошмян и турецкий областной отель «Сан Хотел» на 3 звезды в Островце, который построил тот товарищ, который катал заяву на Валерия Цепкало, я расскажу в следующей статье, обещаю лёгкий шок от обзора, еды, и цен на аренду евро-однушки для россиян.

Тезисами и по делу: просто столовая с максимально обычной едой в качестве топлива за скромные деньги по меркам зарплат сотрудников станции. Как я и говорил, все государственные объекты массового питания готовят по устоявшимся ГОСТам, не нужно строить иллюзии, что где-то лучше.

Оценка столовой «АЭС»: 7 кокобаев