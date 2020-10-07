В каморке новой «Каморры» придумали специальную пиццу под крафтовое пиво

Не совсем понятно, что у них тут за симбиоз с относительно свежим, глубоко крафтовым пабом «Белая Ворона». Но во втором его помещении начали печь тонкотестную пиццу под пиво, притянув российскую франшизу «Каморра». Укрылись под крышей общего здания, где раньше была ювелирка «Мономах», через Революционную от «Тапас Бара», который без Прокопьева стал грустнее.

Никогда не думал, что доживу до момента, когда 0,33 фруктового эля будет стоить по цене трёх бутылок Аливарии. По понятиям, это именно крафтовый паб, а владелец – тот самый седовласый парень, который на Немиге сбежал из автозака, правда, его потом вернули, но чуть позже отпустили. Красавчик, что тут скажешь!

ИНТЕРЬЕР

Выглядит как незаконченный ремонт в бабушкиной квартире. В красную кирпичную кладку врезаются трубы водоснабжения, на обшитом металлом потолке висят люстры. Типичный стиль «руины Будапешта» или на последние деньги. Деревянная мебель, пару мягких мест, в воздухе витает запах брожения. Уютно!

ЕДА

В меню всего пять пицц от 10 до 15р, но мечтают готовить пасту, супы, салаты и организовать общественные обеды. Вечерний режим работы с 17:00 по будням и с 18:00 по выходным, карты принимают.

В прошлый тест пицца напоминала обжаренный на сковороде армянский лаваш с томатной пастой и колбасой. Один укус – и она осыпается на стол опилками теста, грустное зрелище при цене в 15р.

В этот раз тесто стало чуть плотнее и пышнее. Заказали испечь всё, кроме Марго. В отсутствие людей наши пиццы приземляются на стол одна за другой с разницей в 10 минут. IPA за 7р смягчает стресс.

Готовят в электропечи, все на томатной основе с очень тянущимся сыром. Мои победители – с солёненькими анчоусами за 14р и Джанго с прошутто, камамбером, маслинами и шампиньонами. Вегетарианцам 100% зайдет тыковка с вялеными томатами и козьим сыром. Главный плюс – минимальное количество теста, которое не забивает залитый крафтом желудок. Минус – довольно-таки высокая цена за тесто с колбасой.

Охарактеризую это творение в честь неаполитанской преступной структуры как качественная закуска под пиво. На их месте я бы промазал бортики чесночным маслом и чутка поиграл с душистостью орегано. Вкусно, но цена на грани. Хотя, кого я лечу, тут пиво айтишникам по 9р льют.

Мой топ по пицце в кафе: Андердог, Ла Скала, Хиро Пицца, Темпо, Бергамо и БатерБро.Сурганова.

Тезисами и по делу: душевный пив-бар с добротной закусочной пиццей на любителя тонкого теста. В узких кругах крафтососов поговаривают, что это лучшее место для биргика с самыми редкими новинками.

Оценка пиццы «Каморра»: 7 кокобаев