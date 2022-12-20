Новый «Пункт питания», где можно недорого поесть домашней стряпни ещё и c 30% скидкой до 16:00

Второе по счёту кафе с пельменями своей лепки и борщами проросло на месте шаурмишной по улице Ленинградская, 2, через дорогу от Михайловского сквера. Помещения хватило на пару столиков и один большой коммунальный стол посередине, хм, можно к вам подсесть?! В меню рецепты домашней кухни зажиточных крестьян за вменяемые по нынешним меркам деньги. А если ворваться в пельменную с 12:00 до 16:00, то ещё и 30% скидку оформят, так и поступили.

С парковкой в центре, как всегда имеется проблема. Думаю, что по формату прицел взят на студентов БГУ и местных. Из конкурирующих фирм рядом «Хинкальная», госстоловая «Маэстро», пару точек с шаурмой, «БК», «КФС» и «Мы открыты». В «Пункте пропитания» готовят незатейливую кухню типа борщей, финской ухи, ручками лепят пельмени, вареники с картошкой, разные салаты, тартар не берите и котлеты с пюрешкой. Всё то, что любят старики после 35, а студенты едят дома.

Не удивляйтесь с порога, сегодня в обзоре фото на подкинутую в редакцию новинку — «Сяоми 12 T Pro» с камерой 200 Мп. Ох уж эти китайцы, жду ваши комментарии, сверим мнения касаемо качества.

Там, где темно или хреновое неестественное освещение, используем принудительное — лампа «Yongnuo YN360», покупал за 100$ год назад. Полноцветный светодиодный жезл, корпус у него из легкого и прочного алюминия. Оснащен вместительным аккумулятором емкостью 2600 мАч, одного заряда хватает до полутора часов полноценной работы на полной яркости. Иногда использую как павербанк. Цветовая температура регулируется от 2700K до 7500K, много режимов, удобный LCD экран, можно управлять через приложение. Есть встроенные магниты, рассеиватель и соты, можно совмещать между собой и управлять по каналам. Берите его и делайте крутейшие фото!

АТМОСФЕРА

Встречает пингвин, там, где стоял вертел, теперь столы, слева от ступенек барная посадка, на стенах репродукции на скорую руку. Одна стена бордовая, вторая тёмно-синяя, смешались в интерьере кони, люди. Но в целом комфортно, чистенько, светло, сумбурщина, как ремонт в съёмной квартире.

ЗАКАЗЫВАЕМ

По будням до 12:00 дают завтраки, кому беби-сырники за 9byn? На первый взгляд, цены приемлемые, исходя из размера порции, если не лукавят. Лишь говяжья вырезка за 39byn с овощами и вареники по браславским обычаям с креветками за 25byn выбиваются из общего ценообразования.

1. Не успел налить чай, как передо мной поставили бульон с пельмешатами за 7,50byn. Честная порция куриного бульона без соли, сдобренного укропом, на дне несколько мясных вареников. Годно.

На их месте в бульон налепил бы мини-пельмешки, удобней есть, когда помещается в рот.

Багет с песто — бесплатно к супам, или очередное подношение. Проверите — расскажете.

2. Следующим случилась сливочная уха, она же финская, за такие же деньги. Порция большая, кубиками плавает горбуша и идеально сварившийся картофель. Сливочный рыбный суп на отлично, если учесть обеденную скидку, то дома дороже. Дальше укроп будет во всех блюдах.

ПОМНИТЕ! Нет такой рыбы, как лосось, это общее обозначение семейства лучепёрых рыб, в банду которых входят: сёмга, горбуша, форель, кета, нерка, кижуч, чавыча, омуль, сиг, голец и прочие никогда в заведениях Минска. В 99% мы едим сёмгу, чуть дешевле будет форель и горбуша.

3. При виде дюжины сморщенных пельменей вспомнил бабулю, она лепила именно в форме Сатурна, и чтобы края плотно залепливать. Опять магия укропа, с ним любое блюдо становится свежее. Внутри тонкого теста мясной шарик из бараньего фарша, подаются со сметаной и типа острой аджикой. Вкусно, с вас 16,50byn. Мой топ всё ещё варят в «Гурмане», рекомендую Азиатские.

4. Вечная классика — вегетарианские вареники с картошкой и любыми грибами, за эту порцию 14byn. Укроп на месте! Хороши, жулики, но я бы закинул сверху кубик сливочного масла для жирности.

5. Не изменяя традиции первой укропочной, окропили и котлеты. Пример, как простое домашнее блюдо сделать ресторанным: достаточно разделить на две порции в одной тарелке, посередине черпак сливочного соуса. Котлеты из 100% мяса c пюре на молоке за 15byn на 9 маминых кокобаев!

СЛАДКОЕ

Вишнёвый наполеон оказался мокрым, именно мокрым, а не сочным от пропитывания коржей заварным кремом. Благо стоит 8,50byn, поэтому не сильно жалко, хотя за такой кусочек на грани.

Тезисами и по делу: именно такой концепции должны быть домашние кафе в жилых районах: быстро, вкусно, понятно, скидка в обед, ещё бы и навынос. По еде, как дома, только платить нужно.

Оценка кафе «Пункт питания»: 7 кокобаев