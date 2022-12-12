Для кого открыли винно-музыкальный греческо-израильский бар «Вино, ритмы, горожане»

Расположился винбар на Комсомольской вместо ювелирки по левую руку от пивпаба «ГаштЭт». Ориентир — стены, обёрнутые серебристой плёнкой. Новый, чисто винный бар от создателей наливочных «Эмбарго», «Легендар» и «На пляже». Под видом жителей с городской пропиской забронировали место, уточнив, нальют ли нам в «Вино, ритмы, горожане», если с нами будет Ден с деревни, сказали без вопросов. Хз, как по мне, название странное: ты где? Я в «ВРГ».

Запускают гостей вроде как с 16:00, поэтому на всякий пожарный наберите по телефону в конце обзора. Концепция — винная, небюджетная, где на кухне в меню скрестили израильскую и греческую кухню. Да-да, это то новое заведение с греческим салатом за 30byn, затестим по вашим просьбам.

АТМОСФЕРА

Тянем за ручку в форме ромашки, и через плотную штору нога ступает на плотный ковролин. Невысокие потолки, приглушенный свет, большие мягкие кресла вокруг маленьких столиков и один длинный стол посередине, за которым умещаются минимум шесть гостей и диджей с пультом. Атмосфера напоминает бизнес-лаунж аэропорта в Амстердаме, только в игривой тёплой форме.

Слева у стены мягкая горка для тех, кто любит повыше. А для тех, кто желает наблюдать за превращением продуктов в блюда, есть место за открытой кухней по другую сторону. Фото не передадут атмосферы бара, но смею вас заверить, получилось уютно на 9 кокобаев!

ЧЕМ ЗАКУСЫВАЮТ

Советую заказывать по чуть-чуть. Стол маленький, на четыре гостя по стакану воды, по тарелке, плюс стакан с приборами. Банально для винного бокала места не остаётся. Короче, не спешите.

1. Быстрее всего получилось вино, бокал стоит в среднем 19byn, бар средний плюс, выбор по вину приличный. Официант предложил подписать бокал маркером, у меня будет Два, у Дена — Пёс. Под винишко следом подали порубленную мелким кубиком, заправленную говядину в луже из сметаны с сыром дорблю, красной икрой и чипсами из батата. Всё идеально сочетается, вкусно, просят 24byn.

2. Размазанный по тарелке хумус с маринованными кальмарами и своим хлебом. Не даёт покоя мысль, что вот эти тарелки с невысоким бортиком, как для котиков. Хумус 15 рублями не испортить.

3. Герой дня — греческий за 30byn, который оказывается состоит из двух тарелок завода Добруш. Первая с заморскими помидорами, огурцами, луком, салатом в заправке из оливкового масла с лимоном. Сверху надавили мягкий творожный сыр. Вторая часть — лепёшка, оливки, маслины и томаты своего посола, перцы, баклажаны и каперсы. Порция на двоих, салат стоит каждого рубля.

Людей на кассе попрошу решить с ценой: 30byn, как в меню, или всё же 25byn, как из чека.

4. Просто тонко нашинкованные баклажаны в соусах стоит 19byn, без каких-либо эмоций.

5. Чуть успел урвать кусочек от бараньей котлеты в йогуртовом соусе Дзадзики с каким-то ягодным вареньем, и всё это завёрнуто в лепёшку. Было так вкусно, что как коршуны растащили её за считанные секунды. Лучшее вложение 24byn не под вино, а до него, а лучше после 4 бокалов.

6. Всего по чуть-чуть — морское мезе за 50byn. В составе икра красная, свой лосось кислого посола, кальмары из хумуса, намазка из икры трески, оливки, маслины, каперсы и странный хлеб. Печь хлеб — это искусство, это любовь, это магия. Не переводите муку, купите у тех, кто на нём собаку съел.

Спорное вложение в набор продуктов, сет рассчитан ну максимум на двоих уже поевших.

7. На всякий случай прямо сейчас возьмите любой пакет или ведро. В сфере вынесли овощной десерт из кокосового йогурта с огурцом и сладким вареньем из помидоров, сверху навалили безе.

Если закрыть глаза, то как свежий за счёт огурца йогурт с абрикосовым вареньем. Я бы повторил.

Тезисами и по делу: наконец-то появился толковый, не тяп-ляп из gовна и палок, бар про вино с качественными, нетривиальными закусками. Но часто в гости к кролику не походишь, средний чек плюс-минус 80byn: 2 бокала вина и 1 закуска, или 2 бокала вина и 2 закуски. Удачной охоты!

Оценка винного бара «ВРГ»: 8 кокобаев