В «ГУМе» на втором этаже рюмочную переделали под кафетерий с вафлями и настойками как из 19 века

Название ещё не придумали, а вот с концепцией определились — вафли, настойки, десерты. За рецепты отвечает Елена Микульчик — шеф-повар, отдавший себя белорусской кухне, на вопросы про «Нашу еду» отвечала историями, легендами и мифами. Всё, что сытно, с мукой, картошкой, шкварками и мясом — наше! Блюда дня — вафли с начинками, кофе из автомата и самобытные десерты. Сложно проверить, насколько аутентично, поэтому придётся верить на слово.

Работает по режиму универмага с 9 утра до 9 вечера, вход без пропусков, по атмосфере бодренько. Я бы добавил картин с чёрно-белыми фотографиями «ГУМа», которые сохранились в подаренной в наш музей книге. Крайне залипательно изучать, какой была жизнь во времена без матча латте.

ГОРОДСКИЕ ВАФЛИ

Как сейчас вижу во время завтрака вафли на столах белорусов в деревнях любой области. В меню возродили семь видов вафель от 8 до 12byn с браславским лососем. Про Браслав — шутка.

Когда в деревнях сельдь шла на нерест, белорусы запекали в своих печах вафли на сметане.

Первая с селёдочным паштетом по-шляхетски за 8byn. Слегка солёная намазка, в составе которой, естественно, селёдка, отварная картошка, сливочное масло и специи. Под ней творожный крем с сезонной зеленью, сверху оливка, маслина и лимон. Во фантазёры, но вкусно, люблю селёдку.

А теперь вафля, она одна за 8byn, или большой делать или две класть, от перестановки слагаемых сумма не меняется. Вафля пышная, но корочка обязана быть хрустящей, дольше запекать надо.

Такая же вафля, но за 9byn с яйцом пашот, сырком и не своим вяленым мясом. Мяса мало!

На картинке для иллюстрации яйцо пашот разрезали, чтобы сочно вытекал желток. Яйцо на моей вафле повар тоже решил вскрыть. Так делать не стоит, я думаю они это уже поняли.

Десерты все понятные: привычные белковые корзиночки, грибочки, конфетные шляхетские колобки из орехов, льняное мороженое с карамелью и овсяными хлопьями. И Архас — это взбитый творожный сыр с корицей и взбитыми сливками. Говорят, именно он в 17 веке подымал мужское достоинство Яну III Собескому и остальной знати. Кто проверит, отпишите в комментах.

Капуч за 3byn, приготовленный роботом, оказался недурственным, на настойки сами поохотитесь.

Тезисами и по делу: давно пора было обновить кафетерий, следующий шаг — столовая на четвёртом этаже. Концепция получилось, как я говорю, с волшебной пылью, сходить однозначно стоит.

Оценка кафетерия «ГУМ»: 7 кокобаев