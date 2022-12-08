Пять странных пекарен, куда бы вы не пошли! Затестил разные хачапури и самсу в подземных переходах

По вашим иногда жутко странным просьбам отправился на зимнюю охоту в подземные переходы, рынки и спальные районы, кварталы, массивы. Да-да, я всё помню, поэтому первым делом в восьмой раз заехали к грузинскому киоску на Мирошниченко, спустились в подземные переходы за восточной выпечкой на станции метро Спортивная и Партизанская. После с первого раза запарковались у «Монетки», чтобы протестить две новые точки без шаурмы.

В этот день было съедено много разной самсы до состояния углеводной комы. Самса — это такой восточный пирожок из слоёного теста с мясом, популярный на глобусе во всех частях Азии.

1. «Хачапурная» | ул. Мирошниченко, 37А

С восьмой попытки удалось застать в рабочем состоянии, график рандомный, по-домашнему, когда захочу муку раскидать. В меню будки — углеводные блюда грузинской кухни, харчо и пицца.

Быстрые конвертики с мясом и сыром по 5byn на хорошо, такое сложно испортить.

В харчо за 6byn по пять кубиков разваренной говядины, залитых острым, насыщенным бульоном. Но оба супа повар забыл разогреть, поэтому на морозе согреться не получилось. Усилить бдительность.

Хачапури по-аджарски ждать 15 минут, за 10byn похож на правду, тесто плотное, сыр с яйцом и сливочным маслом легко размешивается горбушкой. История для местных, чтобы дома у плиты не торчать. А повару напомню, что деньги нужно брать строго в одноразовых перчатках!

2. «Самса» | ст.м. Спортивная

На полке хватает всякой выпечки, наша жертва — самса с курицей за 3byn и с говядиной за 3,50byn. После первого теста решил вернуться, чтобы показать, сколько внутри начинки. Конкретно у них тесто очень мягкое, хрустящее, в мясо добавляют восточные специи, наполняют по самые стенки.

Боюсь сглазить, уверенные 8 кокобаев, такой самсы не ел со времён реинкарнации в Узбекистане.

3. «Исфара» | ст.м Партизанская

Под универмагом «Беларусь» сразу за шаурмячной. У этих гавриков самса дороже на 50 копеек, начинки кладут столько же, но тесто тверже, а значит нужно напрягать челюсть. На 7 кокобаев!

Слушайте, такие точки с тандыром нужно в каждый переход ставить, дома всегда свежая выпечка.

4. «Тандыр» | ул. Кульман, 9

В новом восточном киоске к обеду вся витрина в выпечке, за самсу с курицей просят 3byn. По толщине теста и начинке — как в подземке на Спортивной. Топчик, не нужно далеко ехать.

5. «Хачапурная» | ул. Кульман, 9

Там, где крутили сомнительную шаурму, теперь пекут хачапури. Смело, ведь по соседству работает большая хинкальная ещё и со скидкой 50% на хинкали. Готовят из-под ножа, ждём-с.

Пока на кухне фаршируют тесто сыром и сыром, милейшая девушка поведала, что там на кухне реальные грузины, а нам советует отметить в Инсте то ли её, то ли кафе, до конца так и не понял.

Хачапури лобиани за 10byn исполнили на отлично, жаль в кафе не наливают вино из горшков.

С по-аджарски за 11byn внештатная ситуация, он нездорового белого цвета, складывается ощущение, что в тесте только 101 зерно, а про остальные сыры забыли. Лепёшку — на доработку!

ВЫВОД: порой удивительные вещи можно встретить в абсолютно неприметных местах. Не бойтесь рисковать, выходите из зоны комфорта, пробуйте всё новое, даже пугающее, расширяйте любые горизонты. С вами был сеньор Кокобай, до новой охоты на всё, что съедобно!