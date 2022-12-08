Пять странных пекарен, куда бы вы не пошли! Затестил разные хачапури и самсу в подземных переходах

По вашим иногда жутко странным просьбам отправился на зимнюю охоту в подземные переходы, рынки и спальные районы, кварталы, массивы. Да-да, я всё помню, поэтому первым делом в восьмой раз заехали к грузинскому киоску на Мирошниченко, спустились в подземные переходы за восточной выпечкой на станции метро Спортивная и Партизанская. После с первого раза запарковались у «Монетки», чтобы протестить две новые точки без шаурмы.
В этот день было съедено много разной самсы до состояния углеводной комы. Самса — это такой восточный пирожок из слоёного теста с мясом, популярный на глобусе во всех частях Азии.
1. «Хачапурная» | ул. Мирошниченко, 37А
С восьмой попытки удалось застать в рабочем состоянии, график рандомный, по-домашнему, когда захочу муку раскидать. В меню будки — углеводные блюда грузинской кухни, харчо и пицца.
Быстрые конвертики с мясом и сыром по 5byn на хорошо, такое сложно испортить.
В харчо за 6byn по пять кубиков разваренной говядины, залитых острым, насыщенным бульоном. Но оба супа повар забыл разогреть, поэтому на морозе согреться не получилось. Усилить бдительность.
Хачапури по-аджарски ждать 15 минут, за 10byn похож на правду, тесто плотное, сыр с яйцом и сливочным маслом легко размешивается горбушкой. История для местных, чтобы дома у плиты не торчать. А повару напомню, что деньги нужно брать строго в одноразовых перчатках!
2. «Самса» | ст.м. Спортивная
На полке хватает всякой выпечки, наша жертва — самса с курицей за 3byn и с говядиной за 3,50byn. После первого теста решил вернуться, чтобы показать, сколько внутри начинки. Конкретно у них тесто очень мягкое, хрустящее, в мясо добавляют восточные специи, наполняют по самые стенки.
Боюсь сглазить, уверенные 8 кокобаев, такой самсы не ел со времён реинкарнации в Узбекистане.
3. «Исфара» | ст.м Партизанская
Под универмагом «Беларусь» сразу за шаурмячной. У этих гавриков самса дороже на 50 копеек, начинки кладут столько же, но тесто тверже, а значит нужно напрягать челюсть. На 7 кокобаев!
Слушайте, такие точки с тандыром нужно в каждый переход ставить, дома всегда свежая выпечка.
4. «Тандыр» | ул. Кульман, 9
В новом восточном киоске к обеду вся витрина в выпечке, за самсу с курицей просят 3byn. По толщине теста и начинке — как в подземке на Спортивной. Топчик, не нужно далеко ехать.
5. «Хачапурная» | ул. Кульман, 9
Там, где крутили сомнительную шаурму, теперь пекут хачапури. Смело, ведь по соседству работает большая хинкальная ещё и со скидкой 50% на хинкали. Готовят из-под ножа, ждём-с.
Пока на кухне фаршируют тесто сыром и сыром, милейшая девушка поведала, что там на кухне реальные грузины, а нам советует отметить в Инсте то ли её, то ли кафе, до конца так и не понял.
Хачапури лобиани за 10byn исполнили на отлично, жаль в кафе не наливают вино из горшков.
С по-аджарски за 11byn внештатная ситуация, он нездорового белого цвета, складывается ощущение, что в тесте только 101 зерно, а про остальные сыры забыли. Лепёшку — на доработку!
ВЫВОД: порой удивительные вещи можно встретить в абсолютно неприметных местах. Не бойтесь рисковать, выходите из зоны комфорта, пробуйте всё новое, даже пугающее, расширяйте любые горизонты. С вами был сеньор Кокобай, до новой охоты на всё, что съедобно!
Самса на Спортивной топ! Понравилась больше, чем на Партизанской. И в Исфаре бывают еще огроменные жареные пирожки с капустой и с картошкой длиной по локоть.
Зайдите в «Исфара» на Каменной горке.
Постоянно беру там самсу, очень даже ничего.
Так это же одна сеть, что на Партизанском
И на Galilee ОТКРЫЛИ 4 этаж хачапури просто вкуснятина
И Вы там работаете)))
Да ✅
Я за правду, на Спортивной ужаснейшая антисанитария… Как им дали разрешение открыться и сколько это стоило не понятно до сих пор.
Одни и тоже руки караются в телефоне, обновляют полку, берут деньги и вытираются об себя.
На вкус это сырое тесто (на фото даже видно) потому что не соблюден температурный режим выпечки.
Лучше правда там сделали что-то дельное, чем относится так владельцам этого заведения к гостям, что хотят попробовать чужую кухню.
Все местные жители это знают, поэтому там всегда пусто) покупают только прохожие поскольку дешево и быстро.
Возможно на Спортивной вам повезло со свежей выпечкой. Я взяла тёплую самсу и тесто было дубовым
Зайдите в <> метро спортивная ❤️❤️