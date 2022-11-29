Где и сколько стоит поесть в Барановичах: тандыр-бар, лодочки, пицца на дровах и кофе за 3 рубля

Рабочая командировка привела на родину лодочек, и чтобы не напрасно были 260 километров, мы решили пройтись по заведениям, которые посоветовали читатели. Девяносто девять и девять процентов послали нас в молочно-коктейльный бар «Осьминожка», где мы неоднократно были. Олдскульное детское кафе можно смело добавлять в гид по заведениям Беларуси. Следующая наводка поступила на неаполитанскую пиццу и тандыр-бар, которую, естественно, проверили.

Мне нравятся небольшие города типа Барановичей: никто никуда не спешит, пробки отсутствуют, уйма сохранившихся старых зданий, легко выбрать заведение, т.к. их всегда по пальцам двух рук.

Топ по Гуглу: «Амстердам» — 4,2/2100 отзывов, «Карлион» — 4,2 /1300 отзывов, «Осьминожка» — 4,7/1200 отзывов, «Папараць Кветка» — 4,4/727 отзывов, «Пиросмани» — 4,3/638 отзыв.

1. «Эт Эви» | ул. Советская, 80

У дверей кафе стоит медный памятник большому чайнику. Небольшой тандыр-бар с открытым тандыром, наполняющий помещение запахом свежих лепёшек, а может и не он, но сдобой пипец как пахнет. Посадка на пару столиков, атмосфера типичного восточного кафе со всем вытекающим.

1. Обед, почти всё занято, хачапури придётся подождать минут 30, как и хинкали, часть блюд на стопе. Первым принесли тарелку плова с говядиной за 16byn, однако, цены как в столице. Рис переварен до каши, говядина жёсткая, почти уверен, что его просто разогрели. Негодно!

2. Лагман стоит 12byn, аутентичный по бульону, наваристый, сладко-томатный, слегка чесночный. Внезапно, домашней лапши, считай, нет, она вся порванная на кусочки — остатки былой роскоши.

3. Катлама с бараном — 17byn за две лепёшки, почему зелёные? Мясо сочное, не пожалели, лепёшка, как и положено, слоёная, хрустящая, на подсолнечном масле жареная. Огонь под лагман!

4. Неморская высокоуглеводная звезда из жёлтого теста с горячим сыром и тартаром, но просто нарезали помидоры. Достойное вложение 16byn во фьюжн хачапури, как минимум, было сытно.

5. Три переваренных хинкали с барашком за 12byn посыпали гранатовой пудрой. Фарша мало, он сладковат, и даже бульон внутри есть, но как удержать в руках кашеобразную субстанцию?!

Набили желудки тестом без удовольствия на 6 кокобаев, идём дальше по списку.

2. «Настоящая пицца» | ул. Гагарина, 6

Пиццерию приютили в кальянной, поэтому полувечерний режим с 15:00 до часу ночи. Сами про себя пишут, что готовят настоящую неаполитанскую пиццу с гарантией вкуса и бесплатной доставкой от 25byn. Судя по рецептам в меню они решили, если в печь на дровах класть, что угодно на тесте, то от этого оно станет неаполитанской пиццей. Вспоминается чудесный мультик «Вовка в Тридевятом царстве» и бедная печка с полным ртом теста вперемешку с дровами. Ииии так сойдёт!

Так-так, пицца Прошутто, но с беконом, пицца с картошкой фри? Сейчас Иньяцио схватился одной рукой за банку с корвалолом, второй за ружьё. Хочется извращений, заказываем Филадельфию с карамелизированным беконом самым большим размером за 26byn 40 сантиметров.

Выглядит бодро, с опаленных бортов лёгкий запах дымка, так-с сладкая горчица, откуда она взялась, в меню же только белый соус. Сочно, интересное сочетание сладкого бекона с творожным сыром. За эти деньги пицца из печи на 8 кокобаев, но слово «неаполитанская» нужно стереть из памяти.

3. «Лодочки» | б-р Штоккерау, 5

У этих ничего не меняется, кроме вывесок и цен. Сосисочные лодочки от 2,40byn — визитная карточка города, местная уличная еда, как смаженки в Кирове и чебуреки в Смиловичах.

И как всегда очереди, в это же время «KFC» напротив стоит пустой, вот любят они свои лодочки.

Как на вкус? Представьте, что на хрустящее тесто типа вафля положили отварную дешёвую молочную сосиску, пару кусочков маринованного огурца, а сверху облили горчицей с майонезом.

4. «Шарлотт» | ул. Ленина, 1

Другие люди давно варят кофе на месте, где была кофейня дизайнера сумок Бычковского. Приподняв запотевшие от битка людей очки, не поверил своим глазам. Большой капучино стоит 4,50byn, флэт варят за 3byn, у них явно проблема с математикой или какая-то хитрость.

За два вкуснейших кофе, плюс четыре куска шарлотки отдали 12,70byn, для Барановичей — это социально-значимая кофейня. Пишите в комментариях, куда стоит съездить и почему. Обнял!