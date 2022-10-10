Есть ли еда на Тракторном районе, прошлись по улицам в поисках приключений

Решил проверить, как обстоят дела с заведениями в уютном районе, сохранившем старую архитектуру, со спокойными дворами, если не в пятницу. Воздух по-прежнему пропитан парами литейного цеха «Тракторного Завода»: тяжёлый, свинцовый, не представляю, как к такому можно привыкнуть. На районах стабильно процветает уличная еда, пивные разливайки и столовые. Про рестораны можно забыть, бизнесмены считают, что открываться нужно строго в центре.

Чтобы на кухне не начали баловаться, запускаем барсука в чужое дупло. Если кто не понял, это обозначает, что за заказом еды идёт совершенно посторонний человек, похожий на местного.

1. «Шаурма.Бай»

Находится в переходе по пути на завод, барсук докладывает про очередь. За 10byn выдали туго скрученный кулёк с телятиной в пропечённом лаваше, напоминающем плотный блин. Внутри кроме много хрустящего мяса свежий лук, такой же помидор, петрушка, маринованный огурец и свой сливочно-горчичный соус. За год первая шаурма без капусты — это победа!

Меню до боли между лопаток напоминает «Папа Донер», копируют всегда лучших — факт!

ОЦЕНКА: 8 кокобаев

2. «Али Баба»

Те, кто не захотел стоять в «Шаурма.бай», поднялись сюда, точка без опознавательных знаков над подземным переходом. По-итальянски стоит 8byn. Размер большой, скручена плотным хоботом, лаваш хрустящий, но не ломкий. Слишком много намотали, как рулон обоев, начинает заклинивать челюсть. Курица суховата, много капусты, спасибо за маринованный огурец. Фишка лишь в пряном майонезном соусе с кетчупом, орегано и маслинами. За эти деньги добротное биотопливо!

Вроде столько слоёв лаваша, но всё равно дала течь с кормы. Так бывает из-за плотной скрутки.

ОЦЕНКА: 7 кокобаев

ВАЖНО! Если у вас будет не как на фото, скидывайте в редакцию, проучим в Мерзком Кокобае!

3. «Свежая Выпечка»

Вдоль аллеи по левую сторону заметили палатку со свежей выпечкой из детства. Смело взял пирожок с повидлом за 1,03byn и сметанник за 84 копейки. Свежак, только привезли, аж пищевая плёнка запотела. Мгновенно случился флэшбэк в беззаботные школьные годы. Спасибо!

На районе сплошная шаурма, насчитал пять точек, у молодёжи активно пользуется спросом.

4. «Тейсти Фуд»

Вывеска выглядит модно, стильно, молодёжно, барсук выбрал микс с говядиной за 10byn. Молодцы, у всех достойный лаваш, разница лишь в рецептуре соусов и количестве мяса. С говядиной вертел не стоит, значит разогревают, что осталось. Надоело прогрызать слои лаваша, буду ломать!

Скрутка плотная, соус жирный, вперемешку с горчицей, говядина сухая, но много, для объёма прилично напихали капусты. Характеризую такое биотопливом, с голодухи зайдёт, как родная.

ОЦЕНКА: 7 кокобаев

5. «Сало»

Запоминайте точку с домашним салом, мясом и пиханными колбасами, очередь из пенсионеров говорит сама за себя, мудрое поколение не проведёшь. В среднем за 1кг сала просят 25byn.

На районе наблюдаю демократичную заводскую столовую в интерьере 90-х и магазин пива.

6. «Шаурманка»

На кольце с другой стороны от сала круглосуточная шаурмячная. Хз, что стукнуло в голову барсуку, он выбрал Зимнюю за 7byn. С лавашом цвета осенней листвы всё ОК, как и с плотной скруткой, а внутри рай вегетарианца: капуста, морковка, маринованные огурцы, для запаха пара кусков курицы.

Курица сухая, так ещё и почти без соуса. Готовь сани летом, а Зимнюю не готовь вообще!

ОЦЕНКА: 5 кокобаев

7. «Семья»

Олдовое кафе, которое лет восемь назад называли местным рестораном. На обед куриный с курицей крепкий бульон за 2,35byn, свекла с майонезом и тонкий жареный карп за 4,98byn с перловкой за 1,65byn. Цены как в заводской столовой, судя по разговорам и кожаным пиджакам, здесь собирается малый управленческий состав «МТЗ». Очень быстро, вкусно, сытно и доступно.

ОЦЕНКА: 7 кокобаев

8. «Единственный Вкус»

Бывший бар «Кабанчик», а теперь китайское кафе с намёком на общежитие. Работают с 14:00 до 02:00, но мы так и не попали, сказали приходить ночью, звучит как реальный риск.

9. «Мон Ном

Четыре часа охоты закрыли поздним конструктором завтраков, который у них с 10:00 до 23:00. Стабильно одно из лучших мест для утреннего чила, предупреждаю, места по телефону не бронируют.

Удобно, что можно попробовать всё, а не давиться одним большим омлетом за 18byn.

СОВЕТ: беру 5 блюд за 20byn

Деревенский хлеб с мисо-маслом или круассан

Два яйца пашот с помидорами (часто холодные)

Хумус с хлебцами или икра овощная с фетой

Творожные пончики или сырники с кремом

Патте из куриной печени или ростбиф с домашним майонезом

На троих потратили 72,50byn, с 11:00 готовят обеды, только цены далеко не столовские. Люблю атмосферу остановившегося времени Тракторного района, есть в ней шарм, но всё ещё нет еды.