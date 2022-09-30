И рыбку съесть, и устрицей не поперхнуться. Чё по чём в новом рыбном бистро «Харт фор арт китчен»

Развернулись в бывшем культурном «Корпусе» на проспекте Машерова. Если найдёте место, то лучше парковаться со стороны Куйбышева, шлагбаум снесли. Официально названий для заведений не осталось. Новое рыбное полупространство от «Устрица.бай» окрестили в тематику местной галереи «Heart for art», добавив kitchen, Харт фор арт китчен, сокращённо ХФАК. В меню исключительно рыба и морики, эх, как же без шашлыка, но скоро точно начнут крутить суши.

Локация удачная, чем-то напоминает по атмосфере новый у папи изакая рестобар «Флоу» на 9 кокобаев. Прошу забыть этот абзац, нет сил постоянно бронировать, спасибо за внимание.

Этот обзор исполнил на новинку Honor 70, которую подкинули в редакцию на тест. Пишут про профессиональную камеру 54 мегапикселя с сенсором айэмихс 800. Красивый аппарат, лёгкий, сочный экран без рамок, найдёте время — почитайте в посте. Жду ваше мнение в комментах.

КАК ВНУТРИ

Светло, как в теплице, высоченные, побеленные заводчанами потолки, мягкие диваны и контактная барная стойка. Через окна вид на территорию «Горизонта», а вон и памятник плохому общепиту.

ЧЕМ КОРМЯТ

Традиционно сделал первый выстрел на Айфон 14 про макс. В качестве закуски всех угощают креветочной чипсиной с гребешком. Дальше эти чипсы будут практически везде. Нужны? Продаются в любой китайской лавке, жарятся в масле, как те хрустящие чипсы в клеточку из детства.

1. Бодрого цвета филе лосося скромно нарубили кубиками, смешали с мясом устрицы и трюфельной пастой, на тарелку кинули пол чайной ложки красной икры, маринованные опята, соус кляксой. Просили 36byn, во время второго обхода опустили до 32byn. Одумались, снизили цены на всё.

2. Марсельский суп бедняков из остатков рыбы — буйабес стоит люто — 27byn, после стал 24byn. Скромненько, жиденько, не наваристо, по бульону наша уха только с креветками и мидиями. За такие шекели для сытности могли и хлебом поделиться. Эталонно вкусно, много готовят в «Сифуд баре».

Было

Стало

ВЕРНУЛСЯ

Стало дешевле от 2 до 5 рублей с блюда, в обеденное время ещё и 20% скидос, теперь не так страшно. По закускам неплохо: карпаччо из тунца — 22byn и морской цезарь с креветками — 19byn.

Я сдать! Шутка-мишутка, не почасовые анализы, а жидкий сахар для чая с разными вкусами.

1. В тарелке комнатной температуры мидии дорблю за 31byn подают отдельно от сырного соуса, ни пахнущего сыром дорблю, опять без хлеба. Не понимаю, зачем эти понты, когда можно вынести всё вместе в горячем котелке, особенно вкусно макать хрустящий хлеб в сырный, ароматный соус.

МОЙ РЕЦЕПТ: 1 кг нечищенных мидий за 17byn, чищу ракушки от наростов, три раза промываю. В глубокой сковороде/кастрюльке на сливочном масле обжариваю головку лука с тремя зубчиками чеснока, заливаю 500мл сливок. Как только забурлит, топлю в них душистый сыр дорблю от души, грамм сто пятьдесят. Закидываю мидии и под крышкой минут десять, посыпаю кинзой.

2. Шесть лангустинов на припущенном шпинате в сливках — 32byn. Креветка упругая, но от кишки не почистили, поэтому омерзительно хрустит на зубах. Что делать со шпинатом? Есть неудобно, тем более брать в руку вилку, когда весь в соусе. Сомнительный рецепт, лучше с долькой лимона.

3. На льду трио мурманских устриц двоечек по 9byn, не котирую, когда она вытянутая с размазанным мясом. Куда вкуснее мясистая малютка, сбрызгиваю лимоном и в рот.

4. Дорада целиком с лаймом в солевой могиле прямо в сердечко. Перед подачей для красоты обливают коньяком и поджигают. Разделывают на месте, порция на одного, максимум на двоих, если с гарниром. Филе нежнейшее, да, есть кости, но крупные. Цена вопроса — 44byn, годнота!

Капуч — 7byn, по бокалам просекко и любое вино — 16byn, крепкое от 10byn. Вообще не социально.

Тезисами и по делу: берите салаты, берите тартары, заказывайте рыбу, а с остальным, как на минном поле. Не совсем понял, какое место в пищевой цепи они хотят занять с такими ценами в помещении завода, но риск — дело благородное. Один раз копилку разбить можно.

Оценка бистро «HFAK»: 7 кокобаев