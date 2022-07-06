Куда завела эволюция новое кафе «Дарвин» из бывших «Дилетантов»

Как в одноимённом фильме про маньяка — никто не выжил в помещении на Комсомольской, даже тёлки. Уверен, что арендодатель сейчас локти кусает, что не сохранил команду Андрея Резникова «Китчен», но Боржоми пить поздно. Команда «Дилетантов», собрав чемоданы, мигрировало в забытое всеми кафе «Тепло» в большом спальном районе на Богдановича. Назвали себя «Дарвин» в честь шеф-повара, обычно таким грешат итальянцы и салоны красоты имени владельца.

Место не в центре, но интересное, с минимальной конкуренцией за гостя. В шаговой доступности из еды лишь шаурма «Гриллер» и спортзал с кафе «Evo», в остальные заведения нужно ехать.

Как и предполагал, на ремонт копилку бить не стали, повесили пару картин, написали «ресторан», вывесили в окно меню и в бой! По атмосфере старое, уже холодное «Тепло» вполне всех устраивает: уютно, низкие потолки в газете, отдельные залы, через небольшие окна вид на парковку. Чем-то «Васильки» напоминает, только без соломенных шляп и песен народных ансамблей. Пойдёт!

МЕНЮ

Попали на обед, когда готовят только обед или иди восвояси. В меню сезонный холодник, сосиски, мясо, своя капуста Провансаль, нафантазировали эклер под шубой. Цены среднестатистические.

1. Сразу вынесли пиалку холодника на кефире за 5byn с картошкой фри. Идеальный баланс кислого-сладкого, свекла не даёт супу быть бедным, но почему яйцо не разрезали и зачем мариновали?!

2. Ничему не удивляюсь, но капуста за 4byn, это не по-христиански. Или трусы наденьте или закуску придумайте такую, чтобы гостю за вас стыдно не было. Капуста вкусная, но мы не в столовой.

3. На кухне кто-то творческий взял тушку эклера и начинил селёдкой со свеклой. Получилась инстаграмная закуска за 4byn, которую ну невозможно есть руками. Одобряю импровизацию.

4. Утиные колбаски «Галерея Вкуса» по 4byn, гарнир типа гречка с грибами ещё 3byn. Сосиски, которые сделали за тебя, испортить сложно, поэтому шеф их просто обжарил в соусе. Годнота!

5. Рубленый кусок чистого мяса обжарили в сеточку, накрыли глазуньей. Тоже удачно получилось, цена вопроса — 7byn, не забываем про картофельное пюре с хрустящим луком — ещё 4byn.

6. Завершает обед шарлотка по деревенскому рецепту с муссом из сметаны. Вынь да отдай 6byn.

Так к чему я всё так долго расписывал, обед и обед, чего там париться. Хотел подвести вас к логическому заключению: на кухне понимают, что делают, а это важно в столь смутные времена.

Оставляю вам основное меню, а если в следующий раз буду проезжать мимо и не поленюсь, то обязательно дам отчёт по форме. На крайний случай, местным будет, где бокал вина пропустить.

Тезисами и по делу: ну что тут скажешь, вынужденный переезд, куда пустят, но жизнь продолжается. Каждый что-то потерял — жизнь продолжается, с тобой или без тебя — жизнь продолжается. В общую копилку ещё одна местная история, ни больше ни меньше. Выбор за вами!

Оценка кафе «Дарвин»: 7 кокобаев