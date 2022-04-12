За Дворцом культуры железнодорожников открыли кафе домашней итальянской кухни имени «Джанкарло»

Вот любят итальянцы в Минске называть заведения в честь себя: «У Клаудио», «Клаус», «Ла Скала траттория Иньяцио», вот и «Джанкарло» решил не выдумывать. Так вот, второе кафе он назвал в честь самого себя. А первое вы давно знаете — пинсерия «Пинса Романа» за прокуратурой. Если пропустили, то обзор на неё почитайте после, речь о кафе. Для второго заведения интурист выбрал максимально стрёмную локацию — старое кафе «Огинский» на улице Авакяна.

На весь большой район еда вне дома только у них, в подвале «Особого Места», «Великолепном экспрессе» и чуть дальше «Доминос». Столько жилых домов, а поесть толком негде.

АТМОСФЕРА

Не парились, оставили старую мебель. От себя добавили пару картин на итальянскую тематику и сложили на стене Колизей. Видимо, не верят в локацию, чисто стрельнёт или нет. В такой атмосфере хочется заказать графин водочки и селёдку с отварным картофелем в укропе. Тоска.

Помните: ресторан, это не то, что на вывеске, это в первую очередь сервис, еда и атмосфера.

ЧТО ГОТОВЯТ

Говорят, работа в тесте, шеф сам готовит, поэтому многие блюда на стопе, карты бара не имеется, можно угадать, что есть, или пытать официанта. Цены — есть, состав — есть, а граммовку блюда узнаете только с весами. Короче, очень это всё странно и подозрительно с точки зрения сервиса.

Выбор пал на пинсы, две пасты и лазанью, цены, мягко говоря, космические для муки с сыром. Про подачу нас решили не спрашивать, действительно, зачем. Пока мы ожидали, ребёнку вынесли раскраски, насос с шариком для бро, чтобы на это время он стал аниматором. Вот тут молодцы!

ТЕСТ

За чаепитием прошло минут сорок, заказ в шесть рук вынесли одновременно, собственно, как и ожидалось. Температура еды стремится к комнатной, ну да ладно, с восьми утра во рту ни маковой росинки, поэтому дико голодные. Внешний вид блюд, как и подача на разделочных досках — типичная домашняя итальянская еда, просто и сразу понятно, что ешь.

Ох, пинса Мишель за 32byn на хрустящем тесте, но, как и все остальные, оказалась суховатой. Да, сытно, да, вкусно, но цена на грани для совершенно базового формата кафе на районе.

Не скажу, что начинки прям много, стандартный объём для всех пинс, да и ингредиенты базовые.

Просто Маргарита за 18byn оказалась самой сочной. Под такое необходим бокал полусухого.

ЛИКБЕЗ: пинса отличается от привычной пиццы тем, что тесто замешивается из трёх видов муки: рисовая, соевая и пшеничная. Оно получается более плотным, пористым и хрустящим.

Макароны в сырном соусе — 18byn настолько аль денте, что хрустят на зубах. Такие толстые, но короткие трубочки называются паккери. Пару раз дома фаршировал их фаршем. Вкусно.

Фетучини типа Болоньезе — 19byn. Сытная порция макарон в мягком фарше с томатной пастой.

За лазанью просят 25byn, скромных размеров, на вкус, как дома приготовил. Но цена — ох!

N ЗАВЕДЕНИЕ ЦЕНА 1 ЛА СКАЛА 25byn/350г 2 ЛАНГОЛА 22byn/280г 3 У КЛАУДИО 30byn/320г 4 БЕРГАМО 25byn/? 5 АЛЬ ДЕНТЕ 16,50byn/300г Цены на лазанью в итальянских кафе

Вывод у меня только один, если хотите чего-то нового, домашнего итальянского, то съездить стоит. Оценка с очень большой натяжкой из-за теста, с такими ценами не больше 6 кокобаев.

Тезисами и по делу: если бы цены были процентов на 30 меньше, то смысл есть. А так, по этим ценам можно откушать пасты в любом уютном ресторане. Задумки не понял, но пусть у них всё получится. А если вы любите пинсы, то для вас у меня был обзор на все в Минске. Удачной охоты!

Оценка кафе «Джанкарло»: 7 кокобаев