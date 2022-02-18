Насколько хорош шашлык в тесте в новой грузинской пирожковой «Хачо энд пури»

Находится заведение на одной береговой линии с Белорусским государственным технологическим университетом на Свердлова. С оригинальным названием не получилось, поэтому просто разделили название грузинского блюда приставкой, получилось «Хачо и пури», как та питерская сеть грузинских домашних ресторанов. В меню нет десятка видов хачапури, да и какой смысл платить аренду за столько квадратных метров, если продаёшь только булки.

По атмосфере ближе к кафе на вокзале, простой интерьер, обои в домики, красный кирпич, никаких намёков на грузинскую кухню, в колонках играет российская попса. Полный диссонанс,

Сегодня в плетёных корзиночках десять видов выпечки, ни тебе лобиани, гвезели с яйцом тоже нет, и тем более хинкали, хотя последние точно бы пользовались спросом. Цены на тесто: от 4byn за пеновани с курицей, до 5,50byn за хачапури с сыром, хачапури с яйцом по-аджарски — 7byn.

ТЕСТИМ

Взяли несколько видов выпечки, всё с витрины, поэтому ждать не надо. С учётом горной воды и пепси вышло 25byn на троих, по грузинским обычаям угостили сладким лимонадом.

Чтобы спасти выпечку от собак, каждый день с 20:00 до 22:00 — скидка 20% на всю витрину.

Много булки, внутри пару кусочков мягкого мяса — это шашлык в тесте. Вкусно, но пересолили.

Вторая такая же булка, но внутри фарш со специями, надеюсь, курица. Пересолили, сытно.

Спасательная лодочка с мясом под сыром, одну такую съел и до вечера сытым ходишь.

Короче, рецепты максимально спорные, не совсем понимаю, кого они ждут, кроме студентов. Да, дёшево, но не стоит забывать, что рядом фиксированный «Хотфикс» и «Мак» хайпит на акциях.

Тезисами и по делу: первая углеводная со сплошным тестом без грузинского колорита. На рецепты грузин не сильно похоже, поэтому, если пропустили обзор на Батуми, есть повод нажать. А эта пекарня для студентов, чтобы в промежутках между парами от голода сознание не терять.

Оценка пекарни «Хачо энд пури»: 6 кокобаев