Сколько стоит отпустить пару грехов у нового «Падре»

Долго открывались в поисках, нет, не священника католического прихода, а персонала и особенно барменов. Новый коктейльный бар с сигарной комнатой получился с уклоном в «Мексику». Как продолжение двух других проектов: пинса в «Вайн энд Пинса» и микс добротной восточной кухни в «Залкинд Китчн» по цене витаминов Пабло Эскобара. Все три проекта выделяются довольно-таки высокими ценами, но и качеством.

Отпускают грехи в подвале, куда солнце практически не заходит. Удобная для пития массивная барная стойка, колом неудобные стулья, за стеклом отдельная курящая комната без кальянов, а остальное всё свободная посадка. В интерьере уйма прикольного мелкого декора, представляю, каково оно пыль везде вытирать. Получилось задорно, без пафоса и прочего непотребства. Люблю такие бары, где не нужно доставать с антресолей дедушкин фрак.

Вот тут я поперхнулся и пролил свой вегетарианский сауэр на текиле с аквафабой себе на шорты. В самом низу, самым мелким шрифтом: пробковый сбор – 40р. Наверное, это за любое количество бутылок или опечатка.

ЕДА И НАПИТКИ

Мысленно был готов, что цены нарисуют выше среднего. Так оно и получилось. Авторство от 16 до 18р, шот текилы с запить сангритой – 8р, бутылка Короны – 10р. Последнее с наценкой 300% жутко бесит, это даже не пиво! Есть и наше пиво по 10р, вино, просекко и креман. Короче, всё в одно ведро, и не смешивая. Меню собрали так, чтобы угодить абсолютно всем конфессиям. Ещё бы хумус с фалафелем дописать и на всякий случай Моёт.

Из трёх коктейлей могу выделить только Нассау (правильно ставь ударение). В бокале вариация на Манхэттен из бренди Кальвадос, красного вермута и итальянского горького аперитива Цинар в основе которого артишок. Украшают цукатом из груши. Насыщенный, тяжёлый, травянисто-фруктовый, никакого льда и за 16р на 8 кокобаев!

По еде без еды. Закуски типа лепёшки «заверни сам» со всем-всем-всем от 16 до 20р. Суп Чили Кон Карне за 24р попробую потом, ну и всякие там оливки, парма, и нет начос. По еде совсем печаль, поэтому рядом «Май Диа Кебаб».

Собственно вот и всё! Снаружи, прямо вдоль дороги развернули террасу, работают с 18:00, а акцент, как и у всех баров на ночную тусовку. Так, я ещё никуда не отпускал. Во вторник 10 августа в 18:00 на этой же улице откроется на ягодах и травяных сборах бар «Легендар» по легендам и мифам нашего края. Звучит тревожно.

Тезисами и по делу: достойно, но переиграли с меню, ещё чуть-чуть и появились бы суши. Если вам нравится полумрак, запах парафиновых свечей и не бросает в пот при виде неоновых крестов, как в фильме «Семь», то безусловно советую. Средний чек около 65р на человека, грехи легче отпускаются после седьмого коктейля.

Оценка бара «Падре»: 7 кокобаев