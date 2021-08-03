Новая терраса над Свислочью при караоке «Ходят Слухи», а не то, что ты сейчас прочитал! Чем же там кормят

Последний месяц лета начался с предупреждающего дождя в спину, но это не повод игнорировать террасы на свежем воздухе. Ещё в далёком 2019 году собрал в один список лучшие террасы заведений, которые актуальны по сей день. Ну, почти все. В эту подборку смело добавил только обустроенное гнездо «Ходят Слухи» с другой стороны «Журавинки». Где справа по красной дорожке вход к ним.

Вход найден, а дальше просторная терраса с видом на Свислочь, кто-то увидит ещё и стройку. Странно, нет больших, мягких диванов для чила и расслабона. Вы продаёте кальяны? Нет, только показываем. Красивое! Подымить можно вечером с 16:00. Управленческое упущение, нужно прокачивать, а не ждать с речки погоды.

ЗАКУСКА

Меню на разворот без алкоголя. Что происходит? Деньги совсем не нужны. Судя по суете, барсук снова в гнезде – время разворошить. Но если повар не могёт в еде, то моё присутствие не спасёт ситуацию. С 12:00 до 16:00 – 20% скидка на основное. Вода, хлеб с маслом и томатной намазкой – бесплатно. Уже не так волнительно бить копилку.

Прошло минут 18. На столе экспрессия – Вителло Тоннато за 23р и паста с рыбой за 22р. Говядина нежная, соус тунцовый, но порция как котику. Подача на большой тарелке усугубляет ситуацию. Как стог сена я бы точно не складывал, а красиво развернул. Стало понятно, что на кухне могут во вкусную еду. Теперь вопрос цен.

Пасты показалось мало, как говорится, у голода глаза велики. Тальятелле сварены идеально, соус сливочный, приятной консистенции, слегка сладковатый. Лосось оказался копчёный, благо не солёный. Пальчики оближешь!

НА ГОРЯЧЕЕ

Альтернативный фланк стейк за 28р с винным луком, разбросанным карамелизированным в сахаре орехом кешью и вешенками вместо брокколи. Оно и к лучшему, не люблю капусту. Мясо получилось настолько нежным, что можно есть без ножа и без зубов, но гарнира не хватает. Крепкие 8 кокобаев за стейк в сборе.

Треску сложно испортить, если филе не переморожено. Тут её готовят в мягком имбирном соусе с очень взбитым пюре из нашего корнеплода. За 21р вопросов не имею, а ещё, это действительно вкусно, поэтому, наверное, и мало.

Том Ям с курицей и креветками у них стоит 20р. Мама дорогая! Куриного филе настругали, как в последний раз, ещё пару креветок, грибочки, щедро душистой кинзы. На гарнир рис с чили и долькой лайма. Питательный бульон на кокосовом молоке сильно напоминает тот, что в «Блуме» готовят. Если бы рублей 18, то вопросов бы не имел.

Пришло время шоколадного брауни за 15р с вишней в сливочном соусе. Вот тут Акелла дал промах, внутри слишком сухой, ближе к Столичному сексу. Признаю, я просто очень требовательный, если не загоняться, то вкусно.

Тезисами и по делу: достойно, имею вопросы только к некоторым ценам в скромном меню. С их локацией, если не будут жульничать и дорисуют коктейльную карту до 18р, то я знаю, где многие проведут остатки-сладки лета. По исполнению еды понравилось всё, посмотрим на ваши отзывы. Удачной охоты!

Оценка террасы «Ходят Слухи»: 7 кокобаев