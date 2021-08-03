Новая терраса над Свислочью при караоке «Ходят Слухи», а не то, что ты сейчас прочитал! Чем же там кормят
Последний месяц лета начался с предупреждающего дождя в спину, но это не повод игнорировать террасы на свежем воздухе. Ещё в далёком 2019 году собрал в один список лучшие террасы заведений, которые актуальны по сей день. Ну, почти все. В эту подборку смело добавил только обустроенное гнездо «Ходят Слухи» с другой стороны «Журавинки». Где справа по красной дорожке вход к ним.
Вход найден, а дальше просторная терраса с видом на Свислочь, кто-то увидит ещё и стройку. Странно, нет больших, мягких диванов для чила и расслабона. Вы продаёте кальяны? Нет, только показываем. Красивое! Подымить можно вечером с 16:00. Управленческое упущение, нужно прокачивать, а не ждать с речки погоды.
ЗАКУСКА
Меню на разворот без алкоголя. Что происходит? Деньги совсем не нужны. Судя по суете, барсук снова в гнезде – время разворошить. Но если повар не могёт в еде, то моё присутствие не спасёт ситуацию. С 12:00 до 16:00 – 20% скидка на основное. Вода, хлеб с маслом и томатной намазкой – бесплатно. Уже не так волнительно бить копилку.
Прошло минут 18. На столе экспрессия – Вителло Тоннато за 23р и паста с рыбой за 22р. Говядина нежная, соус тунцовый, но порция как котику. Подача на большой тарелке усугубляет ситуацию. Как стог сена я бы точно не складывал, а красиво развернул. Стало понятно, что на кухне могут во вкусную еду. Теперь вопрос цен.
Пасты показалось мало, как говорится, у голода глаза велики. Тальятелле сварены идеально, соус сливочный, приятной консистенции, слегка сладковатый. Лосось оказался копчёный, благо не солёный. Пальчики оближешь!
НА ГОРЯЧЕЕ
Альтернативный фланк стейк за 28р с винным луком, разбросанным карамелизированным в сахаре орехом кешью и вешенками вместо брокколи. Оно и к лучшему, не люблю капусту. Мясо получилось настолько нежным, что можно есть без ножа и без зубов, но гарнира не хватает. Крепкие 8 кокобаев за стейк в сборе.
Треску сложно испортить, если филе не переморожено. Тут её готовят в мягком имбирном соусе с очень взбитым пюре из нашего корнеплода. За 21р вопросов не имею, а ещё, это действительно вкусно, поэтому, наверное, и мало.
Том Ям с курицей и креветками у них стоит 20р. Мама дорогая! Куриного филе настругали, как в последний раз, ещё пару креветок, грибочки, щедро душистой кинзы. На гарнир рис с чили и долькой лайма. Питательный бульон на кокосовом молоке сильно напоминает тот, что в «Блуме» готовят. Если бы рублей 18, то вопросов бы не имел.
Пришло время шоколадного брауни за 15р с вишней в сливочном соусе. Вот тут Акелла дал промах, внутри слишком сухой, ближе к Столичному сексу. Признаю, я просто очень требовательный, если не загоняться, то вкусно.
Тезисами и по делу: достойно, имею вопросы только к некоторым ценам в скромном меню. С их локацией, если не будут жульничать и дорисуют коктейльную карту до 18р, то я знаю, где многие проведут остатки-сладки лета. По исполнению еды понравилось всё, посмотрим на ваши отзывы. Удачной охоты!
Оценка террасы «Ходят Слухи»: 7 кокобаев
Адрес: г. Минск, ул. Янки Купалы, 25
Телефон: +375(29) 822-22-20
Время работы: 12:00 – 02:00
Надо заглянуть к ним на огонек) По еде вроде все не плохо выглядит
А я не пойду
только если вечером можно сходить
Вид на воду с высоты сумасшедший. Кухня для караоке очень крутая. В пятницу было все забито— неплохо было бы расшириться на пару столов и кальяны открывать чуть раньше.
Где там какой вид? На Свислочь что ли?
По расположению и виду на зыбе – лучшая локация! Посмотрим вывезут ли кухней.
Не такой уж и сумасшедший вид
Ну не такой как в ресторане The View!
В the view открыли террасу? Или вы о виде из окна?
Кишечники с ногами,бегом,по головам друг другу…Посмотрите на стройку сверху и понюхайте вонь позеленевшей Свислочи…Ну и 50 грамм Макаров Вам за 30 рублей положат…Но Вам не привыкать,лох не мамонт,не вымрет….
Кишечники???? Это кто вообще такие?
Лайк если не был там и не пойдешь
Совет тому, кто соберётся туда: не берите больше двух позиций меню на человека!!! Вкусно, спору нет, но зачем такие огромные порции! И поднимите цены на Белугу и Чивас, а то соберёте всех блатных и нищих на такой ценник!
На Белугу и так цены космические
Название очень странное, созвучное)))))
Скидку же они всем делают или только избранным?
Читайте статью, скидка всем до определённого времени
Что по кальянам слышно?
Они есть. Команда хорошая. Единственное— как на всех террасах быстрее выветриваются.
А внутри дымить разве нельзя?