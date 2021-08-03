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Заведения

Новая терраса над Свислочью при караоке «Ходят Слухи», а не то, что ты сейчас прочитал! Чем же там кормят

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Последний месяц лета начался с предупреждающего дождя в спину, но это не повод игнорировать террасы на свежем воздухе. Ещё в далёком 2019 году собрал в один список лучшие террасы заведений, которые актуальны по сей день. Ну, почти все. В эту подборку смело добавил только обустроенное гнездо «Ходят Слухи» с другой стороны «Журавинки». Где справа по красной дорожке вход к ним.

Вход найден, а дальше просторная терраса с видом на Свислочь, кто-то увидит ещё и стройку. Странно, нет больших, мягких диванов для чила и расслабона. Вы продаёте кальяны? Нет, только показываем. Красивое! Подымить можно вечером с 16:00. Управленческое упущение, нужно прокачивать, а не ждать с речки погоды.

ЗАКУСКА

Меню на разворот без алкоголя. Что происходит? Деньги совсем не нужны. Судя по суете, барсук снова в гнезде – время разворошить. Но если повар не могёт в еде, то моё присутствие не спасёт ситуацию. С 12:00 до 16:00 – 20% скидка на основное. Вода, хлеб с маслом и томатной намазкой – бесплатно. Уже не так волнительно бить копилку.

Прошло минут 18. На столе экспрессия – Вителло Тоннато за 23р и паста с рыбой за 22р. Говядина нежная, соус тунцовый, но порция как котику. Подача на большой тарелке усугубляет ситуацию. Как стог сена я бы точно не складывал, а красиво развернул. Стало понятно, что на кухне могут во вкусную еду. Теперь вопрос цен.

Пасты показалось мало, как говорится, у голода глаза велики. Тальятелле сварены идеально, соус сливочный, приятной консистенции, слегка сладковатый. Лосось оказался копчёный, благо не солёный. Пальчики оближешь!

НА ГОРЯЧЕЕ

Альтернативный фланк стейк за 28р с винным луком, разбросанным карамелизированным в сахаре орехом кешью и вешенками вместо брокколи. Оно и к лучшему, не люблю капусту. Мясо получилось настолько нежным, что можно есть без ножа и без зубов, но гарнира не хватает. Крепкие 8 кокобаев за стейк в сборе.

Треску сложно испортить, если филе не переморожено. Тут её готовят в мягком имбирном соусе с очень взбитым пюре из нашего корнеплода. За 21р вопросов не имею, а ещё, это действительно вкусно, поэтому, наверное, и мало.

Том Ям с курицей и креветками у них стоит 20р. Мама дорогая! Куриного филе настругали, как в последний раз, ещё пару креветок, грибочки, щедро душистой кинзы. На гарнир рис с чили и долькой лайма. Питательный бульон на кокосовом молоке сильно напоминает тот, что в «Блуме» готовят. Если бы рублей 18, то вопросов бы не имел.

Пришло время шоколадного брауни за 15р с вишней в сливочном соусе. Вот тут Акелла дал промах, внутри слишком сухой, ближе к Столичному сексу. Признаю, я просто очень требовательный, если не загоняться, то вкусно.

Тезисами и по делу: достойно, имею вопросы только к некоторым ценам в скромном меню. С их локацией, если не будут жульничать и дорисуют коктейльную карту до 18р, то я знаю, где многие проведут остатки-сладки лета. По исполнению еды понравилось всё, посмотрим на ваши отзывы. Удачной охоты!

Оценка террасы «Ходят Слухи»: 7 кокобаев

Адрес: г. Минск, ул. Янки Купалы, 25

Телефон: +375(29) 822-22-20

Время работы: 12:00 – 02:00

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Kobik
Kobik
19 часов назад

Надо заглянуть к ним на огонек) По еде вроде все не плохо выглядит

4
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Саня
Саня
12 часов назад
Ответить на  Kobik

А я не пойду

0
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Che
Che
17 часов назад
Ответить на  Kobik

только если вечером можно сходить

0
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Kitana
Kitana
18 часов назад

Вид на воду с высоты сумасшедший. Кухня для караоке очень крутая. В пятницу было все забито— неплохо было бы расшириться на пару столов и кальяны открывать чуть раньше.

2
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Саня
Саня
12 часов назад
Ответить на  Kitana

Где там какой вид? На Свислочь что ли?

0
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Роман
Роман
15 часов назад
Ответить на  Kitana

По расположению и виду на зыбе – лучшая локация! Посмотрим вывезут ли кухней.

0
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Gucic
Gucic
17 часов назад
Ответить на  Kitana

Не такой уж и сумасшедший вид

0
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Kent
Kent
18 часов назад
Ответить на  Kitana

Ну не такой как в ресторане The View!

0
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Kitana
Kitana
14 часов назад
Ответить на  Kent

В the view открыли террасу? Или вы о виде из окна?

0
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Игнат
Игнат
13 часов назад

Кишечники с ногами,бегом,по головам друг другу…Посмотрите на стройку сверху и понюхайте вонь позеленевшей Свислочи…Ну и 50 грамм Макаров Вам за 30 рублей положат…Но Вам не привыкать,лох не мамонт,не вымрет….

1
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Саня
Саня
12 часов назад
Ответить на  Игнат

Кишечники???? Это кто вообще такие?

1
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Саня
Саня
12 часов назад

Лайк если не был там и не пойдешь

0
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Роман
Роман
15 часов назад

Совет тому, кто соберётся туда: не берите больше двух позиций меню на человека!!! Вкусно, спору нет, но зачем такие огромные порции! И поднимите цены на Белугу и Чивас, а то соберёте всех блатных и нищих на такой ценник!

0
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Саня
Саня
12 часов назад
Ответить на  Роман

На Белугу и так цены космические

0
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Чао
Чао
17 часов назад

Название очень странное, созвучное)))))

0
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Che
Che
17 часов назад

Скидку же они всем делают или только избранным?

0
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Саня
Саня
12 часов назад
Ответить на  Che

Читайте статью, скидка всем до определённого времени

0
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Gucic
Gucic
17 часов назад

Что по кальянам слышно?

0
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Иван
Иван
16 часов назад
Ответить на  Gucic

Они есть. Команда хорошая. Единственное— как на всех террасах быстрее выветриваются.

0
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Саня
Саня
12 часов назад
Ответить на  Иван

А внутри дымить разве нельзя?

0
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