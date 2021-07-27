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Заведения

Итальянский фастфуд «Бим Кафе» с фокаччабродами по 5р и кусковыми пиццами за 3,5р открылся на Немиге

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В общепите творится какой-то бардак! Открывают всё подряд, без цели, без идеи, без надежд. Насчитал примерно шесть бессмысленных заведений, которые заработают до сентября. Не питая больших надежд, навестил новое «Бим Кафе» чёрное ухо по итальянским мотивам. Утром за столом сидит нерусскоговорящий босс в фартуке и Эрик из «Лангола» пришёл в гости. Вдруг, не всё так грустно, как кажется?!

Итальянский фастфуд «Бим Кафе» с фокаччабродами по 5р и кусковыми пиццами за 3,5р открылся на Немиге

Слева «Альфа-Банк», справа в траурных цветах «МТС», а посередине они. Интерьер выглядит просто, но стильно. Пару стульев, мягкие диваны у окна, на витрине для денег за рекламу поставили любимое шампанское. Меню же оформлено, как в гос. столовой с этими ужасными тейбл-тентами. Грустное зрелище.

Итальянский фастфуд «Бим Кафе» с фокаччабродами по 5р и кусковыми пиццами за 3,5р открылся на Немиге
Итальянский фастфуд «Бим Кафе» с фокаччабродами по 5р и кусковыми пиццами за 3,5р открылся на Немиге
Итальянский фастфуд «Бим Кафе» с фокаччабродами по 5р и кусковыми пиццами за 3,5р открылся на Немиге
Итальянский фастфуд «Бим Кафе» с фокаччабродами по 5р и кусковыми пиццами за 3,5р открылся на Немиге
Итальянский фастфуд «Бим Кафе» с фокаччабродами по 5р и кусковыми пиццами за 3,5р открылся на Немиге
Итальянский фастфуд «Бим Кафе» с фокаччабродами по 5р и кусковыми пиццами за 3,5р открылся на Немиге
Итальянский фастфуд «Бим Кафе» с фокаччабродами по 5р и кусковыми пиццами за 3,5р открылся на Немиге
Итальянский фастфуд «Бим Кафе» с фокаччабродами по 5р и кусковыми пиццами за 3,5р открылся на Немиге
Итальянский фастфуд «Бим Кафе» с фокаччабродами по 5р и кусковыми пиццами за 3,5р открылся на Немиге
Итальянский фастфуд «Бим Кафе» с фокаччабродами по 5р и кусковыми пиццами за 3,5р открылся на Немиге

ЕДА

Яичные завтраки до 12:00, обеды до 17:00 по 13р за 3 блюда, каждый день разное. Не дождался, поэтому без понятия, как кормят. Основное у них с витрины. Опытный глаз охотника тут же заметил много заморозки от Велес Фуд. Не нужно готовить, достал из пакета, закинул в пароконвектомат и греби бабло лопатой. Лентяи!

Итальянский фастфуд «Бим Кафе» с фокаччабродами по 5р и кусковыми пиццами за 3,5р открылся на Немиге
Итальянский фастфуд «Бим Кафе» с фокаччабродами по 5р и кусковыми пиццами за 3,5р открылся на Немиге
Итальянский фастфуд «Бим Кафе» с фокаччабродами по 5р и кусковыми пиццами за 3,5р открылся на Немиге
Итальянский фастфуд «Бим Кафе» с фокаччабродами по 5р и кусковыми пиццами за 3,5р открылся на Немиге
Итальянский фастфуд «Бим Кафе» с фокаччабродами по 5р и кусковыми пиццами за 3,5р открылся на Немиге
Итальянский фастфуд «Бим Кафе» с фокаччабродами по 5р и кусковыми пиццами за 3,5р открылся на Немиге
Итальянский фастфуд «Бим Кафе» с фокаччабродами по 5р и кусковыми пиццами за 3,5р открылся на Немиге
Итальянский фастфуд «Бим Кафе» с фокаччабродами по 5р и кусковыми пиццами за 3,5р открылся на Немиге
Итальянский фастфуд «Бим Кафе» с фокаччабродами по 5р и кусковыми пиццами за 3,5р открылся на Немиге
Итальянский фастфуд «Бим Кафе» с фокаччабродами по 5р и кусковыми пиццами за 3,5р открылся на Немиге
Итальянский фастфуд «Бим Кафе» с фокаччабродами по 5р и кусковыми пиццами за 3,5р открылся на Немиге

Рядом с похожими кулинарными способностями работает «Хот Фикс», но по ценам он вне конкуренции.

А вот бутерброды и пицца точно самодельные. Прямоугольный кусок пиццы дня стоит всего 3,5р. Толстое сухое тесто промазали натуральной томатной пастой и натёрли сыра. Вспомнилась Златка из «Хутка Смачна» или те лепёшки из «Евроопта». Если бы подогрели, то получилось съедобно. Уходит в категорию бездушное биотопливо.

Итальянский фастфуд «Бим Кафе» с фокаччабродами по 5р и кусковыми пиццами за 3,5р открылся на Немиге
Итальянский фастфуд «Бим Кафе» с фокаччабродами по 5р и кусковыми пиццами за 3,5р открылся на Немиге

Ленивый бутерброд из лепёшки промазанной соусом с мортаделлой и маринованными огурцами стоит 5р. Итальянская Мортаделла, как наша Докторская колбаса, только чуть нежнее. В сборе суховато, но вкусно.

Итальянский фастфуд «Бим Кафе» с фокаччабродами по 5р и кусковыми пиццами за 3,5р открылся на Немиге
Итальянский фастфуд «Бим Кафе» с фокаччабродами по 5р и кусковыми пиццами за 3,5р открылся на Немиге

Размороженный в печах рогалик с начинкой капрезе стоит 3,5р. Только бы к ним итальянцы на тест не пришли.

Итальянский фастфуд «Бим Кафе» с фокаччабродами по 5р и кусковыми пиццами за 3,5р открылся на Немиге

Начинается магия. Бокал неизвестного просекко – 5р, а лимонад на сиропах – 9р. Что у них тут происходит?

Итальянский фастфуд «Бим Кафе» с фокаччабродами по 5р и кусковыми пиццами за 3,5р открылся на Немиге
Итальянский фастфуд «Бим Кафе» с фокаччабродами по 5р и кусковыми пиццами за 3,5р открылся на Немиге
Итальянский фастфуд «Бим Кафе» с фокаччабродами по 5р и кусковыми пиццами за 3,5р открылся на Немиге
Итальянский фастфуд «Бим Кафе» с фокаччабродами по 5р и кусковыми пиццами за 3,5р открылся на Немиге

Помню, как в июне на Зыбицкой красиво начали с бутербродов и римской пиццы, но позже ушли в халтуру.

Итальянский фастфуд «Бим Кафе» с фокаччабродами по 5р и кусковыми пиццами за 3,5р открылся на Немиге

ВЕСТИ С ПОЛЕЙ

Дальше по проспекту активно строят «KFC». На месте старой «Справы» через две недели откроют несетевой пивбар. А «Бир Кэп» на новом месте вместо «Фауст» строит летку и выставил зонтики. Смутные времена нас ждут.

Итальянский фастфуд «Бим Кафе» с фокаччабродами по 5р и кусковыми пиццами за 3,5р открылся на Немиге

Тезисами и по делу: с едой нужно что-то срочно решать, иначе быть беде. Очередной масс-маркет, рассчитанный на проходящий трафик. Смею порекомендовать к тесту фокаччаброды под чашечку капучино.

Оценка кафе «Бим Кафе»: 6 кокобаев

Адрес: г. Минск, пр. Победителей, 5

Телефон: +375(29) 000-00-00

Время работы: пн-пт: 08:00 – 23:00 | сб-вс: 10:00 – 23:00

Итальянский фастфуд «Бим Кафе» с фокаччабродами по 5р и кусковыми пиццами за 3,5р открылся на Немиге
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13 Комментарий
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Minik
Minik
1 день назад

Вот скажите мне, откуда берутся такие цены на лимонады????

10
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Алеся Малибу
Алеся Малибу
14 часов назад
Ответить на  Minik

так сказать на свой вкус и кошелек

1
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Зайка
Зайка
14 часов назад
Ответить на  Minik

Думаю все упирается в аренду и зарплату работникам, что очень и очень дорого!

0
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Milashka
Milashka
1 день назад

еда выглядит конечно не такой как в Италии, и это факт!

5
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Алеся Малибу
Алеся Малибу
14 часов назад
Ответить на  Milashka

а вы вообще хоть раз были в Италии и где?

0
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Minik
Minik
1 день назад
Ответить на  Milashka

Был в Италии, очень похоже, но все-таки еда не такая совсем

1
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Зайка
Зайка
14 часов назад

Жду обзор всех итальянских кафе города Минска!

1
Ответить
Алеся Малибу
Алеся Малибу
14 часов назад
Ответить на  Зайка

было бы очень даже не плохо)

0
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Алеся Малибу
Алеся Малибу
14 часов назад

Приличное кафе получилось, беру там кофе каждое утро перед походом на работу

0
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Альберт не Энштейн
Альберт не Энштейн
1 день назад

По интерьеру кайфово

0
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Marta18
Marta18
1 день назад

Типа хороший конкурент Коффиксу?

0
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Альберт не Энштейн
Альберт не Энштейн
1 день назад
Ответить на  Marta18

У Кофикса цены ниже и формат другой

1
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Milashka
Milashka
1 день назад
Ответить на  Marta18

самый популярный и нужный формат на текуший момент, то что людям нужно!

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