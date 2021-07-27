Итальянский фастфуд «Бим Кафе» с фокаччабродами по 5р и кусковыми пиццами за 3,5р открылся на Немиге

В общепите творится какой-то бардак! Открывают всё подряд, без цели, без идеи, без надежд. Насчитал примерно шесть бессмысленных заведений, которые заработают до сентября. Не питая больших надежд, навестил новое «Бим Кафе» чёрное ухо по итальянским мотивам. Утром за столом сидит нерусскоговорящий босс в фартуке и Эрик из «Лангола» пришёл в гости. Вдруг, не всё так грустно, как кажется?!

Слева «Альфа-Банк», справа в траурных цветах «МТС», а посередине они. Интерьер выглядит просто, но стильно. Пару стульев, мягкие диваны у окна, на витрине для денег за рекламу поставили любимое шампанское. Меню же оформлено, как в гос. столовой с этими ужасными тейбл-тентами. Грустное зрелище.

ЕДА

Яичные завтраки до 12:00, обеды до 17:00 по 13р за 3 блюда, каждый день разное. Не дождался, поэтому без понятия, как кормят. Основное у них с витрины. Опытный глаз охотника тут же заметил много заморозки от Велес Фуд. Не нужно готовить, достал из пакета, закинул в пароконвектомат и греби бабло лопатой. Лентяи!

Рядом с похожими кулинарными способностями работает «Хот Фикс», но по ценам он вне конкуренции.

А вот бутерброды и пицца точно самодельные. Прямоугольный кусок пиццы дня стоит всего 3,5р. Толстое сухое тесто промазали натуральной томатной пастой и натёрли сыра. Вспомнилась Златка из «Хутка Смачна» или те лепёшки из «Евроопта». Если бы подогрели, то получилось съедобно. Уходит в категорию бездушное биотопливо.

Ленивый бутерброд из лепёшки промазанной соусом с мортаделлой и маринованными огурцами стоит 5р. Итальянская Мортаделла, как наша Докторская колбаса, только чуть нежнее. В сборе суховато, но вкусно.

Размороженный в печах рогалик с начинкой капрезе стоит 3,5р. Только бы к ним итальянцы на тест не пришли.

Начинается магия. Бокал неизвестного просекко – 5р, а лимонад на сиропах – 9р. Что у них тут происходит?

Помню, как в июне на Зыбицкой красиво начали с бутербродов и римской пиццы, но позже ушли в халтуру.

ВЕСТИ С ПОЛЕЙ

Дальше по проспекту активно строят «KFC». На месте старой «Справы» через две недели откроют несетевой пивбар. А «Бир Кэп» на новом месте вместо «Фауст» строит летку и выставил зонтики. Смутные времена нас ждут.

Тезисами и по делу: с едой нужно что-то срочно решать, иначе быть беде. Очередной масс-маркет, рассчитанный на проходящий трафик. Смею порекомендовать к тесту фокаччаброды под чашечку капучино.

Оценка кафе «Бим Кафе»: 6 кокобаев