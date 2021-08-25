Фестиваль «Гастрофест Крафт» пройдёт с 26 августа по 12 сентября. Любой сет за 26 рублей

Как всегда 20 заведений будут готовить свои килограммовые сеты. Регулярных участников фестиваля вы уже знаете, список почти не меняется, но я напомню где за 26р можно взять много еды. Поехали!

Список участников, адреса подскажет гугл: «TheUnitedPub», «Perfetto», «Друзья », «ПУБЛИКА», «Ресторан 101 », «Мята lounge center », «RIB RAW », «Скиф», «Vinie Jones Pub », «Clever Irish Pub », «ХосперХопс Паб », «Clever Rock Pub », «План Б», «American BBQ », «MALT&HOPS », «WOOGLY », «Гости », «ChefArts », «DOM », «1067 Pub ».

ВАЖНО: перед походом обязательно уточните режим работы заведения, свободные места и есть ли сет навынос.