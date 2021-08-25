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Фестиваль «Гастрофест Крафт» пройдёт с 26 августа по 12 сентября. Любой сет за 26 рублей

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Как всегда 20 заведений будут готовить свои килограммовые сеты. Регулярных участников фестиваля вы уже знаете, список почти не меняется, но я напомню где за 26р можно взять много еды. Поехали!

Список участников, адреса подскажет гугл: «TheUnitedPub», «Perfetto», «Друзья», «ПУБЛИКА», «Ресторан 101», «Мята lounge center», «RIB RAW», «Скиф», «Vinie Jones Pub», «Clever Irish Pub», «ХосперХопс Паб», «Clever Rock Pub», «План Б», «American BBQ», «MALT&HOPS», «WOOGLY», «Гости», «ChefArts», «DOM», «1067 Pub».

ВАЖНО: перед походом обязательно уточните режим работы заведения, свободные места и есть ли сет навынос.

Когда: с 26 августа по 12 сентября

Цена: любой сет за 26 рублей

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Юлия
Юлия
21 часов назад

Спасибо koko_by за наводку

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Кокобай
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Кокобай
21 часов назад
Ответить на  Юлия

Пожалуйста. Жду отчет)

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Илья
Илья
15 часов назад

Первый сет с целым цыплёнком шикарен. За 26 рублей. Интересно, есть ли возможность ещё в это заведение попасть ..

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