Фестиваль «Гастрофест Крафт» пройдёт с 26 августа по 12 сентября. Любой сет за 26 рублей
Как всегда 20 заведений будут готовить свои килограммовые сеты. Регулярных участников фестиваля вы уже знаете, список почти не меняется, но я напомню где за 26р можно взять много еды. Поехали!
Список участников, адреса подскажет гугл: «TheUnitedPub», «Perfetto», «Друзья», «ПУБЛИКА», «Ресторан 101», «Мята lounge center», «RIB RAW», «Скиф», «Vinie Jones Pub», «Clever Irish Pub», «ХосперХопс Паб», «Clever Rock Pub», «План Б», «American BBQ», «MALT&HOPS», «WOOGLY», «Гости», «ChefArts», «DOM», «1067 Pub».
ВАЖНО: перед походом обязательно уточните режим работы заведения, свободные места и есть ли сет навынос.
Когда: с 26 августа по 12 сентября
Цена: любой сет за 26 рублей
Спасибо koko_by за наводку
Пожалуйста. Жду отчет)
Первый сет с целым цыплёнком шикарен. За 26 рублей. Интересно, есть ли возможность ещё в это заведение попасть ..