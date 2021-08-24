27 августа откроется новый ресторан средиземноморской кухни «Амиго»

Как мы помним, названий для заведений оставалось на пару дней. Поэтому ещё сами не определились ресторан или гастробар «Amigos» – это результат коллаборации пивняка «Друзья» и поставщика продуктов «Гранд Марше».

Кроме продуктовой лавки с кулинарией, будет ещё и полноценное заведение со средиземноморской кухней.

Обещают деликатесы, премиальное мясо и морепродукты по доступным ценам. Будет тест, обманули или нет.