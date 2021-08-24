Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Menu
Афиша

27 августа откроется новый ресторан средиземноморской кухни «Амиго»

0 44
Total
0
Репостов
Share 0
Like 0
Share 0
Tweet 0

Как мы помним, названий для заведений оставалось на пару дней. Поэтому ещё сами не определились ресторан или гастробар «Amigos» – это результат коллаборации пивняка «Друзья» и поставщика продуктов «Гранд Марше».

Кроме продуктовой лавки с кулинарией, будет ещё и полноценное заведение со средиземноморской кухней.

Обещают деликатесы, премиальное мясо и морепродукты по доступным ценам. Будет тест, обманули или нет.

Адрес: улица Хмаринская, 4

Телефон: +375(44) 583-74-43

Режим работы: 11:00 – 23:00

Total
0
Репостов
Share 0
Like 0
Share 0
Tweet 0
Tags:
Отправить пост
Подписаться
Уведомление о
guest
0 Комментарий
Встроенные отзывы
Смотреть все комментарии

Новостной портал о еде и новых заведениях, созданный людьми для людей. Честные обзоры и каталог заведений – это все Кокобай!

Кокобай © 2021. Все права защищены.

Яндекс.Метрика