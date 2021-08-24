27 августа откроется новый ресторан средиземноморской кухни «Амиго»
Как мы помним, названий для заведений оставалось на пару дней. Поэтому ещё сами не определились ресторан или гастробар «Amigos» – это результат коллаборации пивняка «Друзья» и поставщика продуктов «Гранд Марше».
Кроме продуктовой лавки с кулинарией, будет ещё и полноценное заведение со средиземноморской кухней.
Обещают деликатесы, премиальное мясо и морепродукты по доступным ценам. Будет тест, обманули или нет.
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