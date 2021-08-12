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Пицца из печи «Пицца Трака» теперь в Новой Боровой

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Да-да, именно та неаполитанская пицца из дровяной печи с жёлтого бусика. Стоит он на улице Леонарда да Винчи, где парковка напротив «Соседей». В этой локации пекут пиццу каждый день весь август, кроме субботы.

Внимание, цены на пиццу: самая дешёвая Маргарита стоит 14р. Самая дорогая с самодельными пастрами, пепперони и печёной паприкой – 23р. Пицца из печи реально достойная, поэтому пришло время бить копилку.

Адрес: улица Леонарда да Винчи, 3

Телефон: +375(29) 000-00-00

Режим работы: 15:00 – 23:00 | кроме субботы

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6 Комментарий
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Наталия
Наталия
14 часов назад

А нам пицца не понравилась(( Тесто внутри было сырым – сверху сгорело. Само тесто – совсем не похоже на итальянские пиццы

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Галя
Галя
14 часов назад

Они уже перебрались в Минск?

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Венцеслав
Венцеслав
14 часов назад

Жаль что далеко ехать(

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Влад
Влад
12 часов назад
Ответить на  Венцеслав

раньше надо было ездить в Гродно)

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Егор
Егор
14 часов назад
Ответить на  Венцеслав

Это просто вы далеко живете

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Vova с Могилева
Vova с Могилева
15 часов назад

Надо ехать тестить!

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