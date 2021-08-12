Пицца из печи «Пицца Трака» теперь в Новой Боровой
Да-да, именно та неаполитанская пицца из дровяной печи с жёлтого бусика. Стоит он на улице Леонарда да Винчи, где парковка напротив «Соседей». В этой локации пекут пиццу каждый день весь август, кроме субботы.
Внимание, цены на пиццу: самая дешёвая Маргарита стоит 14р. Самая дорогая с самодельными пастрами, пепперони и печёной паприкой – 23р. Пицца из печи реально достойная, поэтому пришло время бить копилку.
Адрес: улица Леонарда да Винчи, 3
Режим работы: 15:00 – 23:00 | кроме субботы
А нам пицца не понравилась(( Тесто внутри было сырым – сверху сгорело. Само тесто – совсем не похоже на итальянские пиццы
Они уже перебрались в Минск?
Жаль что далеко ехать(
раньше надо было ездить в Гродно)
Это просто вы далеко живете
Надо ехать тестить!