Пицца из печи «Пицца Трака» теперь в Новой Боровой

Да-да, именно та неаполитанская пицца из дровяной печи с жёлтого бусика. Стоит он на улице Леонарда да Винчи, где парковка напротив «Соседей». В этой локации пекут пиццу каждый день весь август, кроме субботы.

Внимание, цены на пиццу: самая дешёвая Маргарита стоит 14р. Самая дорогая с самодельными пастрами, пепперони и печёной паприкой – 23р. Пицца из печи реально достойная, поэтому пришло время бить копилку.